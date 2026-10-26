El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una reunión en el Congreso de los Diputados

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una reunión en el Congreso de los Diputados EFE / Zipi

Región

El pacto entre PP y Vox para el Senado no afectará a Castilla y León: ambos partidos presentarán candidaturas

Los de Abascal no presentarán candidatura en seis circunscripciones y postularán un solo candidato en 14, ninguna de ellas de la Comunidad.

Más información: Vox, sobre el pacto con el PP en el Senado: "Haremos todo para impedir que Sánchez destruya España"

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El acuerdo estratégico entre el Partido Popular y Vox para el Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no tendrá efectos en Castilla y León.

En las nueve provincias de la Comunidad −Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora− ambas formaciones presentarán candidaturas propias. Ninguna de ellas figura entre las circunscripciones en las que la formación de Santiago Abascal ha anunciado retiradas o listas reducidas.

Vox ha comunicado un gesto de ajuste de listas en respuesta a la candidatura conjunta de la izquierda bajo la marca 'Senado de Progreso'. La formación pide "responsabilidad y altura de miras" ante lo que describe como "el intento de Pedro Sánchez de asaltar las instituciones, en este caso el Senado, y hacerlo de la mano de extremistas y radicales".

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, junto al vicepresidente primero y consejero de Deregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en el pleno de las Cortes de este martes

El partido ha precisado que el gesto consiste en la retirada de seis circunscripciones y presentar un solo candidato al Senado en 14 y ha señalado que "estamos seguros de que el resto de la oposición corresponderá a este gesto".

Por su parte, el PP no se presentará en tres provincias: Guipúzcoa, donde lleva 23 años sin representante; y Gerona y Tarragona, donde los populares nunca han obtenido representación.

La formación de Santiago Abascal ha recordado que "el Partido Popular y Vox son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos, pero no es ningún secreto que coincidimos en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de las instituciones".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto político este martes en el municipio berciano de Ponferrada

Provincias afectadas

De acuerdo con lo anunciado, la formación no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares.

Presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las 23 provincias restantes, entre ellas las nueve de Castilla y León, concurrirá con normalidad y con listas completas.

El PP no se presentará en tres provincias: Guipúzcoa, Gerona y Tarragona.

El movimiento se produce en el marco de las conversaciones entre ambas formaciones para optimizar la representación de la oposición en la Cámara Alta, después de que PSOE y Frente Amplio registraran listas conjuntas en la mayoría de circunscripciones.

En Castilla y León, el resultado del pacto no altera la presencia de listas de PP y de Vox en las papeletas al Senado el próximo 29 de noviembre.