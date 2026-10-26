El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una reunión en el Congreso de los Diputados EFE / Zipi

El pacto entre PP y Vox para el Senado no afectará a Castilla y León: ambos partidos presentarán candidaturas

El acuerdo estratégico entre el Partido Popular y Vox para el Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no tendrá efectos en Castilla y León.

En las nueve provincias de la Comunidad −Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora− ambas formaciones presentarán candidaturas propias. Ninguna de ellas figura entre las circunscripciones en las que la formación de Santiago Abascal ha anunciado retiradas o listas reducidas.

Vox ha comunicado un gesto de ajuste de listas en respuesta a la candidatura conjunta de la izquierda bajo la marca 'Senado de Progreso'. La formación pide "responsabilidad y altura de miras" ante lo que describe como "el intento de Pedro Sánchez de asaltar las instituciones, en este caso el Senado, y hacerlo de la mano de extremistas y radicales".

El partido ha precisado que el gesto consiste en la retirada de seis circunscripciones y presentar un solo candidato al Senado en 14 y ha señalado que "estamos seguros de que el resto de la oposición corresponderá a este gesto".

Por su parte, el PP no se presentará en tres provincias: Guipúzcoa, donde lleva 23 años sin representante; y Gerona y Tarragona, donde los populares nunca han obtenido representación.

La formación de Santiago Abascal ha recordado que "el Partido Popular y Vox son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos, pero no es ningún secreto que coincidimos en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de las instituciones".

Provincias afectadas

De acuerdo con lo anunciado, la formación no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares.

Presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las 23 provincias restantes, entre ellas las nueve de Castilla y León, concurrirá con normalidad y con listas completas.

El PP no se presentará en tres provincias: Guipúzcoa, Gerona y Tarragona.

El movimiento se produce en el marco de las conversaciones entre ambas formaciones para optimizar la representación de la oposición en la Cámara Alta, después de que PSOE y Frente Amplio registraran listas conjuntas en la mayoría de circunscripciones.

En Castilla y León, el resultado del pacto no altera la presencia de listas de PP y de Vox en las papeletas al Senado el próximo 29 de noviembre.