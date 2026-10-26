El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside el acto de toma de posesión de la nueva Consejera de Educación, María del Valle Ares. Leticia Pérez / ICAL .

Mañueco encarga a Valle Ares cuidar la “joya” de la educación de Castilla y León y estar “cerca de la gente”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a la nueva consejera de Educación, María del Valle Ares, que afronte su nueva responsabilidad con “un compromiso fuerte” y que permanezca “cerca de la gente y de sus necesidades”.

Así lo ha señalado durante el acto de toma de posesión de la nueva titular del departamento, en el que ha reivindicado la calidad de la enseñanza en la Comunidad y el trabajo que hay detrás de sus resultados.

Mañueco ha felicitado a Ares por su nombramiento y ha destacado su preparación, experiencia y conocimiento de la Administración autonómica.

Ares sustituye en el cargo a María Pardo, que pasa a ser número 1 por Valladolid en la lista del PP al Congreso para las próximas elecciones.

“Tu gran preparación y tu amplia experiencia están contigo en este reto que asumes”, ha afirmado el presidente, quien ha recordado que la nueva consejera conoce bien la Consejería, donde ha desempeñado distintas funciones, entre ellas la de secretaria general durante los últimos meses.

El presidente autonómico ha subrayado la importancia del departamento que pasa a dirigir María del Valle Ares, al que ha definido como uno de los servicios públicos más relevantes de la Junta.

En este sentido, ha señalado que la nueva responsable tiene ante sí una tarea “apasionante”, centrada en elevar el nivel y el prestigio de la educación en Castilla y León.

Mañueco ha defendido que el sistema educativo de la Comunidad constituye “una de las joyas” de Castilla y León y ha destacado su posición como referente nacional.

“Creemos que la educación es el mejor legado”, ha manifestado el presidente, que ha expuesto algunos de los principios que, a su juicio, sustentan el modelo educativo autonómico.

Entre ellos, ha citado el esfuerzo, el refuerzo a los alumnos que necesitan apoyo, la equidad y la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural.

También ha puesto el acento en la formación del profesorado, que ha considerado una de las claves para mantener y mejorar la calidad de la enseñanza. En este contexto, ha recordado que la Junta mantiene proyectos dirigidos a avanzar en estos objetivos y ha expresado su confianza en que la nueva consejera esté a la altura del desafío.

Cercanía a la comunidad educativa

Durante su intervención, Mañueco ha insistido en la necesidad de que la nueva titular de Educación mantenga una relación próxima con los distintos colectivos del ámbito educativo.

En concreto, ha mencionado a los docentes, los equipos directivos, los estudiantes y las familias como parte fundamental de un esfuerzo compartido.

“Todos avanzamos con el mismo objetivo”, ha señalado el presidente, que ha reclamado a Ares que escuche las necesidades de la comunidad educativa y afronte su nueva etapa con dedicación y compromiso.

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha reconocido las exigencias personales que conlleva el cargo.

“Soy consciente de que te exijo una tarea con mucho esfuerzo”, ha afirmado, antes de pedir comprensión a la familia y a los amigos de la nueva consejera por las ausencias que implicará su responsabilidad institucional.

Mañueco ha cerrado este apartado con un mensaje de confianza en la nueva responsable y el deseo de que tenga «mucho éxito y mucho acierto» en su labor para mejorar el sistema educativo de Castilla y León.

Agradecimiento a María Pardo

El presidente de la Junta ha reservado también unas palabras de agradecimiento para María Pardo, la consejera saliente, a quien ha reconocido el trabajo realizado durante los últimos meses.

“Ha sido muy fácil trabajar contigo. Te vamos a echar de menos”, ha señalado Mañueco, que ha valorado positivamente su labor al frente del departamento.

Además, ha querido felicitarla por su candidatura al Congreso, en un reconocimiento que ha puesto el broche a un acto marcado por el relevo al frente de la Consejería de Educación.