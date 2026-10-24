La Junta y las universidades públicas prorrogan hasta 2030 el protocolo en materia de competencias digitales

La Junta de Castilla y León y las cuatro universidades públicas de la Comunidad (Burgos, Valladolid, León y Salamanca) han prorrogado por cuatro años más el protocolo de colaboración en materia de competencias digitales.

Gestionado a través de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, el documento amplía su vigencia hasta el año 2030, una vez han concluido los primeros cuatro años de esta colaboración iniciada en 2024.

La renovación se da tras el interés de las partes en continuar colaborando en el fomento de las competencias digitales de la ciudadanía y de los miembros de la comunidad universitaria más allá de la fecha de eficacia del protocolo.

Desde este momento, la nueva fecha de vencimiento se ha situado en el 16 de septiembre de 2030. Todo ello permite, además, acercar la formación y la certificación de las competencias digitales al ámbito universitario y contribuir a que los alumnos puedan acreditar unas capacidades cada vez más importantes a la hora de incorporarse al mercado laboral.

La colaboración está enmarcada en las actuaciones que lleva a cabo el Ejecutivo autonómico en materia de competencias digitales de los ciudadanos.

Entre ellas está tuCertiCyL, el sistema de certificación oficial y gratuita de competencias digitales de la Junta, que se basa en el marco europeo DigComp y que permite acreditar los conocimientos y habilidades de los ciudadanos en la utilización de tecnologías digitales.

Dicha certificación se dirige a habitantes de Castilla y León de más de 14 años y pretende, entre otros objetivos, mejorar su capacidad digital y favorecer su empleabilidad.

Las pruebas que se realizan evalúan las 21 competencias digitales que se agrupan en cinco áreas. La colaboración con las instituciones académicas permite acercar esta acreditación al ámbito universitario y reforzar el reconocimiento de las competencias digitales del alumnado.

En la actualidad, tuCertiCyL informa de la posibilidad de obtener créditos ECTS con sus certificados en las universidades de Valladolid, Salamanca, León y Burgos.