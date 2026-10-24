Castilla y León, el granero de los últimos escaños clave donde Sánchez, Feijóo y Abascal libran ya la batalla del 29-N

En las plazas mayores y los pabellones de Castilla y León se está escribiendo, estas semanas, una de las páginas más densas de la precampaña del 29 de noviembre. No es casualidad.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha convertido la Comunidad en su hoja de ruta preferente, con actos en Ponferrada, Burgos y Segovia esta semana y una nueva ronda la próxima en Zamora, Valladolid y Ávila.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha recalado en Valladolid y Burgos mientras que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentará este domingo en Salamanca a los candidatos del PP al Congreso.

Los últimos escaños clave

Tres estrategias distintas que convergen en el mismo territorio porque aquí, en circunscripciones de tres, cuatro o cinco escaños, se deciden los asientos que pueden alterar el mapa nacional.

Castilla y León aporta 31 diputados al Congreso. En noviembre de 2019 Vox obtuvo seis de ellos; en julio de 2023 se quedó en uno, el de Valladolid, mientras el PP escalaba a 18 y el PSOE resistía con 12. Esa aritmética explica la intensidad del despliegue.

En provincias como Ávila, Segovia, Zamora, Palencia o Soria, donde se reparten tres escaños, o en León y Burgos, con cuatro, el último asiento se decide por márgenes estrechos. Unos miles de votos pueden convertir un empate a dos en un 2-1-1 o dejar fuera a la tercera fuerza.

La batalla de Vox

Vox lo sabe: para recuperar terreno tiene que pelear exactamente esos últimos escaños. De ahí la omnipresencia de Abascal.

El líder de Vox arrancó la semana en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, en un acto que respaldó la candidatura de Pablo Calvo Liste por León, el mismo que ocupó escaño entre 2019 y 2023 y que no logró revalidarlo en 2023.

El mensaje fue nítido: críticas a las "debilidades del PP", ironía sobre los "sacrificios" que reclama Feijóo y la promesa de que, si Vox resulta decisivo, "los sacrificios no van a ser para la gente humilde".

Horas después, en Burgos y Segovia, el tono se endureció ante los altercados que han marcado algunos de sus actos. La semana que viene Abascal vuelve: el martes 27 en la plaza de la Marina de Zamora, junto a Miguel Suárez Arca, exprocurador en las Cortes y ahora candidato al Congreso por la provincia zamorana.

El miércoles 28 en el Pabellón 3 de la Feria de Valladolid, en defensa del único escaño que conserva, el de Pablo Sáez Alonso-Muñumer; y el jueves 29 en Ávila, con Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad, Inmigración e Interior, al frente de la lista.

Cinco provincias en dos semanas. El resto −Palencia, Salamanca y Soria− queda pendiente, pero el mensaje es claro: Vox no da por perdidos los territorios donde en 2019 obtuvo representación y en 2023 la perdió.

Las listas que ha presentado la formación refuerzan esa ambición. Solo dos cabezas de lista repiten respecto a 2023: Sáez en Valladolid y Calvo en León. El resto es renovación selectiva: Eugenia Landaluce en Burgos, Laura Magdaleno Miguel en Salamanca, Gonzalo Babé en Segovia, Andrea Martínez Ruiz en Soria.

En un escenario de sondeos que sitúan a Vox cerca o por encima de los 60-70 escaños nacionales, la Comunidad es uno de los territorios clave donde el partido puede multiplicar su representación actual si logra arañar esos últimos puestos en el reparto D’Hondt.

La resistencia del PSOE

El PSOE, por su parte, trata de contener la erosión. Sánchez abrió su ronda autonómica el 11 de octubre en Ponferrada y la intensificó el 19 en la Cúpula del Milenio de Valladolid, acompañado de Óscar Puente, Ana Redondo y Carlos Martínez.

Ante unas 2.800 personas habló de pensiones, de "la fuerza de la gente" y del "partido del amor" frente al "odio" de PP y Vox. El miércoles 21 recaló en el Fórum Evolución de Burgos, con Esther Peña −cabeza de lista al Congreso por la provincia− y de nuevo Martínez.

El acto llegó en medio de tensiones internas: Ferraz había apeado a Luis Tudanca de las listas al Senado pese al apoyo de la militancia. Sánchez lo esquivó y centró el mensaje en la defensa del Estado del bienestar y en la acusación de que Feijóo y Abascal forman, junto a Milei, "la misma peña" de "tijeretazos y motosierra".

Para el PSOE, mantener los 12 escaños −o incluso recuperar el 13 que llegó a obtener en 2019− es una cuestión de resistencia. En 2023 aguantó a pesar del avance del PP. Ahora, con la izquierda fragmentada y Vox al alza, cualquier pérdida de un escaño residual en León, Burgos, Salamanca o Valladolid se notaría.

Sánchez elige precisamente esas plazas porque sabe que el suelo socialista en la Comunidad es sólido, pero no inexpugnable.

El discurso de "no más recortes" y la movilización de pensionistas y de las bases urbanas de Valladolid y Burgos buscan evitar que el último escaño de varias circunscripciones se incline hacia Vox o se consolide en el PP.

La hegemonía del PP

El PP, mientras tanto, juega a la continuidad y a la consolidación de su hegemonía. Feijóo ha elegido Salamanca —uno de sus bastiones más firmes, donde en 2023 obtuvo tres de los cuatro escaños— para este domingo 25 de octubre.

En el Centro de las Artes Escénicas y la Música (CAEM) presentará a los candidatos nacionales y autonómicos al Congreso, arropado por Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde Carlos García Carbayo y el presidente de la Diputación, David Mingo.

Es un territorio propicio: el PP mantiene allí una ventaja clara y el acto sirve tanto para proyectar estabilidad como para lanzar el mensaje de que "la madre de todas las batallas" se gana también en las provincias de la España interior.

Mientras Abascal pelea por recuperar lo perdido y Sánchez trata de no ceder más terreno, Feijóo busca blindar los 18 escaños que ya tiene y, si es posible, ampliarlos ligeramente en un escenario en el que algunos sondeos le dan 19 en la Comunidad a costa del PSOE.

La clave de todo el despliegue está en el sistema electoral. En circunscripciones de tres escaños el umbral para el último asiento ronda el 25%; en las de cuatro, algo menos. En 2023 Vox superó ese umbral en Valladolid y se quedó corto en el resto.

Recuperar cuatro o cinco de esos asientos −los que tuvo en Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora− requeriría un avance de varios puntos en cada una de ellas, algo que los sondeos nacionales sugieren como posible, pero que no está asegurado a nivel provincial.

De ahí que Abascal no se limite a los grandes actos y que priorice plazas intermedias y capitales de provincia donde el voto rural y de las ciudades medias puede marcar la diferencia.

El contraste de estrategias

El contraste de estrategias es evidente. Vox apuesta por la presencia física masiva del líder en los territorios donde perdió, con un discurso de prioridad nacional y de rechazo a los "sacrificios" para los españoles.

El PSOE responde con la movilización de sus bases tradicionales y la defensa del Estado del bienestar, eligiendo plazas donde su implantación es más fuerte y donde las tensiones internas por las listas pueden ser compensadas por el tirón del presidente.

El PP, más selectivo, elige un escenario de fortaleza como Salamanca para presentar candidaturas y proyectar la idea de un cambio de ciclo sin sobresaltos.

Quedan aún semanas hasta el inicio de la campaña oficial, el próximo 13 de noviembre. Pero el mapa de actos de estas dos semanas ya ha situado a Castilla y León en el centro del tablero.

En una España donde los grandes bloques se miden escaño a escaño y donde las circunscripciones pequeñas pueden decidir mayorías, la Comunidad se ha convertido en el escenario preferente de una precampaña que ya no es solo nacional: es, en buena medida, una guerra de trincheras por los últimos asientos.

Abascal quiere recuperar los seis. Sánchez aspira a no bajar de los 12. Feijóo pretende que los 18 se conviertan en el suelo, no en el techo. El 29 de noviembre se sabrá quién ha leído mejor la aritmética de las plazas mayores castellanas y leonesas.