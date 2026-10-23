Fotografía de familia de las medallas al mérito de la protección ciudadana en Castilla y León. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Los garantes de la seguridad tienen su medalla en Castilla y León: 8 de oro, 11 de plata y 69 menciones honoríficas

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha sido la encargada de presidir el acto de entrega de las Medallas al 'Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León' 2025 Las cuales a partir del próximo año se denominarán al 'Mérito de la Protección Civil'.

Ceremonia que ha tenido lugar en la localidad palentina de Baltanás y durante la que se ha reconocido la dedicación y el esfuerzo de los profesionales y los voluntarios de la Protección Civil.

Ellos han realizado actuaciones ejemplares ante situaciones complejas o adversas o han protagonizado trayectorias de especial compromiso con la seguridad de los ciudadanos.

Los galardonados, ya sea con medalla o con mención honorífica, incluyen a profesionales y voluntarios de Protección Civil y de los servicios de emergencia, así como de la salud, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e, incluso, ciudadanos particulares.

Durante la ceremonia, la vicepresidenta segunda ha recalcado la importancia de reconocer a quienes desarrollan su labor más allá de sus responsabilidades, protagonizando intervenciones extraordinarias y demostrando una especial disposición para ayudar a los demás, incluso cuando han conllevado algún riesgo para su propia integridad.

Además, las medallas, que corresponden a 2025, cobran especial relevancia tras dos veranos en los que los incendios forestales han asolado algunas zonas de la Comunidad. Precisamente, se ha reconocido la labor de los servicios esenciales y complementarios, quienes dieron a estas catástrofes una respuesta eficaz, coordinada y solidaria.

Isabel Blanco ha animado a los efectivos de protección ciudadana a continuar en su ejemplaridad y profesionalidad. Su labor, ha subrayado, resulta fundamental para salvaguardar la integridad ciudadana, proteger sus derechos y preservar el patrimonio de la Comunidad.

El Gobierno autonómico ha entregado 8 medallas de oro, 11 de plata y ha realizado 69 menciones honoríficas, con un reconocimiento especial a los servicios de emergencia que hicieron frente los incendios forestales.

Nueva regulación

La Junta de Castilla y León ha aprobado un nuevo decreto de regulación por el cual las medallas al ‘Mérito de Protección Ciudadana’ no solo pasan a denominarse al ‘Mérito de la Protección Civil’, sino que también se amplía de manera cuantitativa y cualitativa los supuestos en los que puede entregarse.

En primer lugar, a partir de la próxima convocatoria, los actos susceptibles de ser reconocidos pueden haberse realizado fuera de Castilla y León, fundamentalmente en escenarios de respuesta nacional ante catástrofes producidas en otras comunidades autónomas, como sucedió en 2024 con las inundaciones de Valencia, así como en la participación en misiones internacionales.

Además, en el aspecto cualitativo se introducen dos cambios: las categorías con premio pasan de dos a tres, introduciéndose la de bronce junto a la de oro y la de plata, y se eliminan las menciones honoríficas. También se suprime el límite de medallas que se pueden otorgar en una convocatoria, hasta ahora establecido en tres de oro y tres de plata.

Medalla de Oro al Mérito 2025

A D. Tomás Perea Ruiz, en reconocimiento a su trayectoria de más de treinta y ocho años como voluntario de protección civil y, posteriormente, como presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Ávila.

A la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, en reconocimiento a sus más de cuarenta años de existencia y de colaboración con el Sistema de Protección Civil de Castilla y León.

A la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benavente, en reconocimiento a sus más de treinta y cinco años de servicio y colaboración.

A la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Toro, en reconocimiento a sus más de treinta y ocho años de actividad.

A D. Javier Ramos Lázaro, guardia civil, por impedir, encontrándose franco de servicio, un robo en Burgos, cometido por un agresor armado con un machete, interponiéndose entre éste y la víctima con grave riesgo para su integridad física.

A D. Luis Morales Ramos y a D. Luis Javier Milano Fernández, miembros de la policía nacional, ex aequo, por su intervención en el auxilio y evacuación de las personas atrapadas en una vivienda en Valladolid, asumiendo un grave riesgo para su integridad física.

Al cabo de la Unidad Militar de Emergencias, D. Daniel Balzán López del Vallado, por rescatar a dos personas que habían quedado atrapadas en el incendio declarado en Molezuelas de Carballeda (Zamora), poniendo en grave riesgo su propia vida.

A la Asociación Motonieve Urbión, en reconocimiento a su colaboración durante más de treinta y cinco años en dispositivos de búsqueda, rescate y salvamento en el medio natural.

Medalla de Plata al Mérito 2025

A Dña. Cristina Cabezón San Segundo, enfermera, y a D. Luis María Merino Morán, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, ex aequo, por realizar, encontrándose ambos francos de servicio, maniobras de reanimación cardiopulmonar a una persona en situación de parada cardiorrespiratoria en la localidad de Villaviciosa (Ávila).

A Dña. María Isabel Martín Rodríguez, por practicar la maniobra de Heimlich en Guijuelo (Salamanca) a una persona que sufría un episodio de atragantamiento grave, evitando su fallecimiento el día 20 de diciembre de 2024.

A D. Alberto Dueñas de la Fuente, guardia civil destinado en Medina de Rioseco (Valladolid), por localizar el día 7 de septiembre de 2025, encontrándose franco de servicio, a un matrimonio desaparecido en la localidad palentina de Ampudia (Palencia), uno de cuyos miembros padecía enfermedad de Alzheimer.

A Dña. Laura Barriga Montejo, guardia civil, por intervenir el día 9 de junio de 2025 en un accidente de circulación, a la altura del km.121 de la autovía A- 62 sentido Palencia, prestando los primeros auxilios a una persona con amputación traumática de un miembro superior, localizando el miembro amputado y regulando el tráfico hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Mención Honorífica al Mérito 2025

A D. Juan José Cañas Sanz, médico jubilado, por prestar asistencia sanitaria de urgencia a una persona que sufría un episodio de atragantamiento en un establecimiento de hostelería de Navas de Riofrío (Segovia), logrando revertir la situación mediante la maniobra de Heimlich.

A D. Fernando Moreno Cobo, agente medioambiental y jefe de comarca de Riaño, y a D. Eduardo Fernández Lomana, ex aequo, trabajador de la empresa PEGASUS, por localizar y rescatar, a bordo del helicóptero Bravo 1, a varios ganaderos que habían quedado aislados con su ganado durante el incendio forestal de Barniedo de la Reina, el día 13 de agosto de 2025.

A D. José Antonio Pato Díaz, Guardia Civil retirado, por inmovilizar y retener a una persona que estaba causando actos vandálicos en Guijuelo (Salamanca), hasta la llegada de la Policía Local.

A la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Miranda de Ebro, en reconocimiento a sus quince años de actividad y colaboración con el Sistema de Protección Civil de Castilla y León.

A la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad de Rutas de Alba, por su intervención el día 22 de junio de 2025, en el que un menor fue víctima de ahogamiento en el río Tormes.

A la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Frómista, en reconocimiento a su actuación en Perales (Palencia), el día 7 de septiembre de 2025, con motivo de la búsqueda de un residente desaparecido de la Residencia Perales, tras la activación del dispositivo de búsqueda coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias y la Guardia Civil de Palencia.

A D. Francisco Salazar, jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arija, y a Dña. Ana Suso, ex aequo, integrante de la misma, por colaborar en la evacuación de dos campamentos juveniles afectados por el desbordamiento del río Nela el día 7 de julio de 2025.

Al sargento del Ejército de Tierra, D. Carlos Iglesias Bueno, por la ejecución de trabajos de emergencia para la construcción de un sistema de drenaje, con motivo del incendio forestal de Herradón de Pinares, evitando la contaminación del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Ávila.

A D. José Luis Pérez Fernández, guardia civil, guía canino, y al perro Fox, por la localización y auxilio de una persona desaparecida en una zona de difícil acceso el día 31 de julio de 2025, en la localidad de en Villar del Puerto (León).

Al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, en reconocimiento a su participación en diversos dispositivos de búsqueda y rescate desarrollados dentro y fuera del territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Al cabo primero de la Unidad Militar de Emergencias, D. Óscar Ceballos García, por intervenir en el incendio de una vivienda en Cubo de Benavente, localizando y retirando materiales con riesgo de explosión, evitando consecuencias de mayor gravedad.

Mención honorífica a los servicios esenciales y complementarios del Sistema de Protección Civil de Castilla y León, en reconocimiento a la labor desarrollada durante la campaña de incendios forestales del año 2025: Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ávila, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Adrada, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arenas de San Pedro, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Arenal.

También a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arévalo, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Casillas, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cebreros, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cuevas del Valle, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Hornillo, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Maello, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Navaluenga.

Además de a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Navas del Marqués, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pedro Bernardo, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Piedralaves, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Poyales del Hoyo, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Esteban del Valle, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz del Valle, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Tiemblo.

Sumando la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de León, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Astorga, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Almanza, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bembibre, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Carracedelo, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Fabero, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Consejo Comarcal del Bierzo.

Y también a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Bañeza, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ponferrada, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Riello, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Robla, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sahagún, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sariegos, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villablino, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villafranca del Bierzo, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villaquilambre y Asociación de Voluntarios PROTEMER de Lago de Carucedo.

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palencia, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cervera de Pisuerga.

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Salamanca, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Béjar y Asociación de voluntarios de Protección Civil de Carbajosa de la Sagrada.

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Segovia, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cuellar y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Granja- Valsaín.

Asociación Provincial de Colaboradores de Protección Civil de Valladolid, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Aldeamayor de San Martín, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cabezón de Pisuerga, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tudela de Duero y Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Zaratán.

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Zamora, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alcañices, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benavente y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Toro.

Al Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, a la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias de Protección Civil , al Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, al Grupo de intervención psicológica en desastres y emergencias de Protección Civil, a la Unidad Militar de Emergencias (UME), a la Guardia Civil, a la Dirección General de Tráfico de Castilla y León, a Cruz Roja de Castilla y León ,a ADIF, a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León.