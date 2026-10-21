Vox, sobre el pacto con el PP en el Senado: "Haremos todo para impedir que Sánchez destruya España”

El portavoz nacional de Vivienda de Vox y diputado por Málaga, Carlos Hernández Quero, ha definido con claridad este miércoles en las Cortes de Castilla y León la posición del partido ante las negociaciones con el PP de cara a un posible entendimiento en el Senado en las elecciones del 29 de noviembre.

En un momento en el que el PSOE y el Frente Amplio han optado por listas conjuntas para disputar el control de la Cámara Alta, Vox transmite una postura de máxima determinación, envuelta en un tono de normalidad, responsabilidad y compromiso institucional.

"Vox considera que Sánchez está dispuesto a absolutamente todo para permanecer en el poder, incluso a destruir España, y Vox está dispuesto a absolutamente todo para impedir que Sánchez permanezca en el poder y para que destruya España", ha afirmado Hernández Quero.

De ahí, según el dirigente, nace el mensaje que el partido quiere transmitir: uno de "tranquilidad, de normalidad, de responsabilidad y de compromiso".

"Vox hará todo lo que tenga que hacer para impedir que Sánchez siga en el poder y que todos sus secuaces que ha ido dejando en instituciones puedan seguir amarrando la herencia de Pedro Sánchez. Que la gente no tenga ninguna duda de que Vox hará todo lo que esté en su mano para impedirlo", ha insistido.

Estas declaraciones se alinean con el mensaje previo de Santiago Abascal, quien ya había señalado que "Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla", apelando a "altura de miras" y a actuar "con responsabilidad y compromiso".

Ello para que España "no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces".

La pugna por el Senado

El trasfondo es la lucha por la mayoría en el Senado. La unión de las izquierdas en la Cámara Alta busca impedir que la derecha conserve o amplíe su control, lo que tendría repercusiones directas en órganos clave como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.

Una mayoría cualificada de tres quintos permitiría a PP y Vox renovar plazas sin depender del PSOE, algo que el bloque de izquierda trata de bloquear.

Hernández Quero ha subrayado la predisposición total de Vox "para hacer cuanto sea necesario" para que España no dependa ni de Pedro Sánchez ni de los cargos que ha ido colocando, citando expresamente el ejemplo de Conde-Pumpido.

Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, Hernández Quero se ha consolidado como una de las voces emergentes del partido.

Responsable de la política de vivienda en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde 2025, combina un perfil académico con una defensa contundente de las propuestas de Vox en materia de vivienda, fronteras y prioridad nacional.

Su intervención refuerza la idea de que, para la formación de Abascal, el objetivo prioritario es impedir que la "herencia" de Sánchez se perpetúe en las instituciones, incluso si ello exige acuerdos tácticos con el PP en el Senado

El mensaje que Vox quiere que cale es doble: por un lado, la máxima firmeza; por otro, la normalidad y la responsabilidad institucional.

En un momento de alta tensión electoral, la formación busca transmitir que hará lo necesario, con altura de miras, para que el control de las instituciones no quede en manos del 'sanchismo' y sus aliados.