Confirmado: la Junta amplía el plazo para pedir la ayuda de la primera matrícula gratis hasta el 5 de noviembre

Los estudiantes de Castilla y León que quieran beneficiarse de las nuevas ayudas universitarias tendrán más tiempo para solicitarlas.

La Junta ha decidido ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 5 de noviembre de 2026, después de recibir consultas de alumnos y familias que reclamaban más margen para conocer las condiciones de esta convocatoria y completar los trámites.

La decisión se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), a través de una orden de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio que modifica el calendario establecido inicialmente.

El plazo para presentar las solicitudes terminaba precisamente este 21 de octubre, un mes después de la publicación de la convocatoria en septiembre.

Con la ampliación, los interesados dispondrán de 15 días adicionales para tramitar su petición. El nuevo plazo finalizará a las 23.59 horas del 5 de noviembre.

La medida busca facilitar el acceso a esta nueva línea de subvenciones y dar más oportunidades a quienes cumplan los requisitos para acogerse a las ayudas.

Según explica la Consejería, las consultas recibidas durante los últimos días del plazo inicial han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de más tiempo para conocer esta iniciativa y presentar la documentación correspondiente.

¿Quién puede solicitar las ayudas?

Las subvenciones están dirigidas al alumnado empadronado en Castilla y León que realice su primera matrícula en el primer curso de un grado universitario en una universidad de la Comunidad durante el curso académico 2026-2027.

Por tanto, la convocatoria se centra en quienes comienzan sus estudios universitarios en Castilla y León y cumplen las condiciones establecidas para acceder a esta línea de apoyo.

La ampliación del plazo permite que los estudiantes y sus familias dispongan de más tiempo para informarse sobre la convocatoria y comprobar si reúnen los requisitos antes de presentar la solicitud.

El respaldo económico a estas ayudas también figura en la planificación presupuestaria de la Comunidad. El proyecto de ley de presupuestos de Castilla y León para 2027 contempla más de 12 millones de euros para esta línea de subvenciones destinada a las familias.

La iniciativa se enmarca así en las medidas de apoyo al alumnado que inicia sus estudios universitarios en la Comunidad.