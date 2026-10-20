Mañueco hurga en la herida del PSOECyL por las listas y acusa a Martínez de "tragar con todo": "El 29-N habrá cambio"

Apenas 24 horas después de que la lista del PSOE de Palencia al Congreso de los Diputados dimitiera en bloque y con el veto a Luis Tudanca como número uno al Senado por Burgos todavía caliente, el pleno de las Cortes de Castilla y León de este martes se convirtió en el primer acto de precampaña del 29-N.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó la ocasión para meter el dedo en la llaga interna del PSOE de Castilla y León a poco más de un mes de las elecciones generales.

Mañueco convirtió la expresión que el propio dirigente socialista, Carlos Martínez, había usado días antes para referirse a una posible imposición en las listas -"aunque me enfade me lo tendré que tragar”- en el eje de su ataque.

"Usted traga con todo", le espetó el presidente de la Junta, que enumeró desde el "atraco" de la financiación autonómica y la amnistía hasta la supresión de paradas de autobuses y trenes pasando por la reciente imposición de Ferraz en las listas para los próximos comicios.

"Usted traga con todo"

El portavoz socialista y secretario general del PSOECyL abrió el pleno preguntando por las líneas rojas de los presupuestos de 2027. "¿Dónde sitúa las líneas rojas para que los presupuestos que califica como los más sociales no se conviertan en un retroceso en derechos?", preguntó.

Mañueco contestó con contundencia y aprovechó para atacar al Ejecutivo central en plena precampaña. "Los presupuestos son los más sociales de la historia de Castilla y León. El único que pisotea las líneas rojas se llama Pedro Sánchez y usted traga con todo", señaló.

Y desarrolló la lista de agravios. "Se ha tragado el atraco a la financiación autonómica, con el perdón a los separatistas, amnistía, pulseras antimaltrato que no funcionan, supresión de paradas de autobuses y de trenes en nuestra tierra, por tragar se ha tragado hasta las joyas de Zapatero", afirmó.

Remató con la sentencia electoral. "El papel del PSOECyL es tragar con todo pero este Gobierno gobierna con eficacia, defiende los intereses de las personas de Castilla y León y nuestro Gobierno no traga y el 29 de noviembre habrá cambio político en España", aseguró.

El presidente popular insistió en el contraste con las cuentas autonómicas. "Hay líneas claras de avance en los presupuestos, en la vivienda vamos a trabajar para resolver ese problema, para consolidar el Buscyl gratuito frente a la supresión de paradas y de líneas en buses y en trenes y para mejorar los servicios públicos porque somos líderes en España", apuntó.

Y volvió al mensaje central. "Son unos buenos presupuestos y son el contrapeso claro y preciso a las políticas de Sánchez. El 29 de noviembre tenemos que volver a la buena gestión, no a las políticas de Sánchez, inflación, despilfarro y desigualdad es lo que ofrecen ustedes", señaló.

Martínez intentó devolver el golpe con la metáfora de la cena que ya ha usado otras veces. "El 29 de noviembre se le va a atragantar la cena una vez más. El Buscyl deja tirado al 50% de las personas que quieren cogerlo. Gobernar no consiste en defender acuerdos infumables, consiste en dar la cara", afirmó.

Mañueco no cedió. "Son las políticas de su partido las que hacen que las personas no puedan llegar a fin de mes, no puedan llenar el carrito de la compra, que no puedan pagar una vivienda, son las políticas económicas de Sánchez las que están ahogando a los españoles", espetó a Martínez.

Y denunció que "el PSOECyL se dedica a tragar con todo y el 29 de noviembre va a haber cambio político en España".

La logística en Soria

El turno del procurador de Soria ¡Ya! Ángel Ceña sirvió para otro cara a cara. Preguntó por el calendario de revisión de la estrategia logística para incluir a Soria.

Mañueco recordó que "Soria está en la estrategia logística" y anticipó que las conclusiones del estudio sobre el potencial de la provincia serán presentadas "a lo largo del mes de diciembre".

Ceña le recordó que la estrategia presentada en diciembre de 2024 se había "olvidado" de la provincia y que "han tenido bastante tiempo para revisarla".

La respuesta del presidente fue más personal y electoral. "Cuánto más le conocen a usted menos le votan y cuánto más me conocen a mí más votan al PP", afirmó.

Y subió el tono. "La estrategia logística necesita un trabajo riguroso y no le vamos a consentir sus desprecios, sus insultos y sus faltas de respeto. Que usted quiera venir aquí a perdonarnos la vida a estas alturas de la película, pues no. Dice que no hemos hecho nada en Soria, pero usted dónde vive, vive en Soria o en una realidad paralela", señaló.

Cerró con ironía. "Vamos a presentar la Estrategia Logística a lo largo del mes de diciembre con las conclusiones, que eso es lo importante. A lo mejor el problema es que cuando yo voy a Soria el que no está en Soria es usted", apuntó.

Prioridad nacional y ONG

La procuradora socialista Nuria Rubio preguntó al vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox, a quiénes se refería cuando hablaba de "determinados perfiles de gentes" al anunciar recortes en ayudas públicas.

Pollán precisó. "Lo que yo dije es que seguiremos explorando el destino y a donde va lo que esas ONG dedican a ayudar a determinados perfiles de gente con necesidades. Esto y no otra cosa es lo que dije", apuntó.

Rubio le acusó de tener "la piel muy fina cuando le critican y la mano muy dura cuando ataca a las personas más vulnerables" y de no conocer "ni esto ni muchas otras cosas".

"En esa patria que defienden solo están ustedes, la prioridad nacional se ha convertido en la parida nacional", dijo, y señaló a Mañueco como "el verdadero responsable".

Pollán respondió con dureza. "Es usted inasequible al desaliento, al documento y al argumento. Lo nuestro es cumplir con la palabra dada, con el pacto de Gobierno, y lo vamos a cumplir", afirmó.

El vicepresidente primero defendió que más del 80% de los recursos irán a servicios sociales y que han reducido subvenciones "que no sean de estricta utilidad pública".

Y contrapuso. "Para ustedes el dinero no es de nadie y por eso lo gastan alegremente en mordidas, en colocar a señoritas o en cooperar con el tráfico ilegal de personas, para nosotros, por el contrario, cada euro es fruto del esfuerzo de los contribuyentes".

Cerró con el mensaje de campaña. "Su prioridad es mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa y a todo su entorno corrupto alrededor, al precio que sea, incluso de arruinar a los españoles. Lo nuestro es la prioridad nacional y vayan acostumbrándose porque ha venido para quedarse", afirmó.

El aborto y las "cavernas"

La viceportavoz socialista Patricia Gómez Urbán preguntó "qué lugar ocupa el derecho de las mujeres a decidir libremente si quieren o no ser madres en las políticas de familia".

Respondió la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, que aseguró que "en Castilla y León están garantizados los derechos de todas las personas que viven en esta tierra, con unos servicios públicos de calidad referentes a nivel nacional".

"Apostando por las familias con ayudas directas, en Castilla y León ayudamos a las familias y protegemos y garantizamos los derechos de todas las personas que viven en esta tierra", afirmó.

Gómez Urbán elevó el tono. "Lo único que tienen que hacer ustedes señorías del Gobierno es garantizarnos que en Castilla y León el aborto sea libre y seguro. Esto se lo oía a mi abuela, jamás pensé que lo tendría que reivindicar en el Parlamento de Castilla y León", señaló.

Recordó el voto en contra de la Ley de 2010, el intento de Gallardón y el "tren de la libertad", y concluyó haciendo referencia al protocolo antiaborto impulsado por Vox durante el primer Gobierno de coalición con el PP en la Comunidad entre 2022 y 2024.

"El protocolo antiabortista lo paramos las feministas y el Gobierno de España y el 29 de noviembre vamos a ir todas las feministas a las urnas", señaló.

Blanco replicó que "en Castilla y León están garantizados todos los derechos" y que "estamos acostumbrados a sus soflamas, a su demagogia, a su realidad paralela".

Y dejó la sentencia final. "En Castilla y León están garantizados todos los derechos de las mujeres y el 29 de noviembre habrá un Gobierno que defienda a las mujeres, y no será el de Pedro Sánchez".

El pleno de control dejó claro que, con las listas socialistas en ebullición y a poco más de un mes de las generales, Mañueco ha decidido convertir cada pregunta en un anticipo de la campaña del 29-N.