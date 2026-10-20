La inesperada visita de Pedro Sánchez a la casa de Celtas Cortos para cantar el “No nos podrán parar”

No era casualidad. El acto de precampaña del PSOE celebrado este lunes en Valladolid arrancó con Celtas Cortos y terminó con Celtas Cortos.

Pedro Sánchez está en modo bailongo: si el sábado se movía al ritmo del también vallisoletano Rusowsky en Fuenlabrada, ahora ha cambiado el Malibú por el No nos podrán parar de la histórica banda de Pucela.

Y eso que el panorama demoscópico no invita precisamente a bailar, pero Sánchez parece dispuesto a ponerle música a la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Lo hace combinando mítines, vídeos para redes sociales y escenas de amor con Begoña Gómez que buscan proyectar una imagen más cercana del presidente.

La última entrega ha llegado desde Valladolid. Después de participar en el acto socialista celebrado en la Cúpula del Milenio, Sánchez ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo junto a varios integrantes de Celtas Cortos, entre ellos su vocalista, Jesús Cifuentes, conocido como Cifu, y Goyo Yeves.

En la reunión que parece ser en el barrio Girón, donde vive Cifu, también aparece el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, uno de los anfitriones del presidente en su visita a la capital castellana.

“Nacieron hace unos años en Pucela capital. Se llamaron Celtas Cortos y empezaron a cantar”, ha escrito Sánchez para acompañar la publicación.

En las imágenes, los protagonistas conversan y se ríen alrededor de una mesa mientras suena No nos podrán parar, un himno para todos los vallisoletanos.

Viendo las imágenes parece que Sánchez se lo pasó olvidando por un momento los muchos problemas que acucian al país.

El pasado sábado, durante el mitin del PSOE en Fuenlabrada, el presidente ya sorprendió al dejarse llevar por Malibú, de Rusowsky.

Un gesto que convirtió la música en protagonista de una jornada política y que ahora encuentra continuidad en su encuentro con Celtas Cortos, un grupo musical que nunca ha ocultado sus pensamientos de izquierda.

Óscar Puente se suma al 'No nos podrán parar'

También Óscar Puente ha querido compartir el encuentro con sus paisanos. El ministro ha publicado un mensaje en el que agradece a Cifuentes que les haya abierto las puertas de su casa.

“Mi amigo Jesús Cifuentes nos ha abierto hoy su casa. Con él, Goyo de los Celtas Cortos y Edu Pérez, su mánager, con su hijo nos han hecho pasar un rato inolvidable. No, nos podrán parar”, ha escrito Puente, haciendo suyo el título de la canción que acompañaba la reunión.

El mensaje ha encontrado eco en Patricia Gómez Urbán, viceportavoz del PSOE de Castilla y León en las Cortes, que también ha celebrado el encuentro en X: «Nuestros Celtas Cortos, nuestro Presi y nuestro Puente. ¿Quién nos va a parar?».

Quizás por este encuentro el acto público celebrado en Valladolid comenzó 40 minutos más tarde de lo esperado.