La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, y la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una imagen de archivo César Sánchez ICAL

Ester Muñoz liderará la lista del PP al Congreso por León y Alicia García, la del Senado por Ávila

El Partido Popular apuesta por dos de sus principales referentes parlamentarios para las próximas elecciones generales en Castilla y León.

La portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, encabezará la candidatura a la Cámara Alta por Ávila, mientras que Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, volverá a liderar la lista de la formación por León.

Dos decisiones con las que el partido refuerza el protagonismo de ambas dirigentes en sus respectivas provincias y prepara una campaña marcada por la aspiración de los populares de recuperar el Gobierno de España.

En el caso de Ávila, Alicia García dará un paso adelante respecto a los comicios de 2023, cuando concurrió en segunda posición, por detrás de Juan Pablo Martín.

La dirigente abulense, nacida en 1970, ha consolidado su perfil político en los últimos años hasta convertirse en una de las principales voces del PP en la Cámara Alta, después de haber sido diputada en el Congreso entre 2019 y 2023.

Su trayectoria política está estrechamente vinculada a Castilla y León. García fue procuradora en las Cortes autonómicas durante dos legislaturas, entre 2011 y 2019, y ocupó distintas responsabilidades en la Junta.

Antes de incorporarse al Gobierno autonómico como consejera, ejerció como directora general de la Mujer entre 2007 y 2011. Posteriormente, asumió las consejerías de Cultura y Turismo, entre 2011 y 2015, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, entre 2015 y 2019.

También conoce la política municipal de primera mano. Fue concejala en el Ayuntamiento de Ávila entre 2003 y 2007 y regresó a la corporación en 2023, aunque renunció al acta para incorporarse al Senado.

Economista de formación, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con formación complementaria en gestión pública, asesoramiento financiero, relaciones institucionales y protocolo.

Ester Muñoz repetirá en el PP leonés

En León, el PP mantendrá a Ester Muñoz como cabeza de lista al Congreso, según confirmó el presidente de la Gestora provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras una reunión de la dirección del partido celebrada este lunes. El dirigente destacó el peso político de la parlamentaria y su conocimiento de la realidad de la provincia.

“Es uno de los valores más importantes que tiene el país y el Partido Popular a nivel nacional”, afirmó Suárez-Quiñones, quien subrayó que Muñoz ha mantenido una presencia institucional y política en León y conoce de cerca los problemas del territorio.

La reunión de la Comisión Gestora Provincial sirvió también para abordar la preparación de la próxima cita electoral.

La campaña estará dirigida por el coordinador provincial del partido, Ricardo Gavilanes, con el objetivo de movilizar a la organización y obtener un resultado que contribuya a un cambio de Gobierno en España.

Suárez-Quiñones aseguró que el PP leonés lleva tiempo preparándose para este momento y consideró que los resultados de las últimas elecciones autonómicas demostraron que la formación mantiene su estructura política y capacidad de movilización.

El dirigente popular llegó a comparar el momento político actual con otros episodios de especial relevancia histórica, al considerar que España se encuentra ante una decisión determinante entre un cambio de Ejecutivo encabezado por Feijóo y la continuidad del actual Gobierno.

Los proyectos pendientes de León

En clave provincial, Suárez-Quiñones defendió que un eventual Gobierno del PP permitiría recuperar proyectos que, según denunció, permanecen “abandonados y olvidados” por el Ejecutivo central.

Entre ellos, aludió a iniciativas que figuran en el pacto de Gobierno entre el PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) para la Diputación de León.