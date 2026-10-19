Dolor en ITACyL con el fallecimiento de Eusebio tras una vida dedicada al campo: “Deja una huella imborrable”

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) ha lamentado el fallecimiento, a través de sus redes sociales, de Eusebio que “dedicó gran parte de su vida al trabajo en el campo y en el viñedo”, han explicado.

“Con profunda tristeza despedimos a nuestro compañero. Su esfuerzo, compromiso, alegría y buen humor dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos la suerte de compartir camino con él”, explican desde el instituto.

Han querido también agradecer su “dedicación y compañerismo” por “enseñarnos que, además de cultivar la vid, también se cultivan la amistad, el respeto y los buenos recuerdos” finalizando con un “siempre formarás parte de nuestra familia” y con un “descansa en paz, compañero”.

Eusebio ya estaba jubilado, pero dejó una gran huella entre sus compañeros del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Su fallecimiento se produjo el pasado viernes, 9 de octubre y tenía 66 años de edad.

Cariño

Las muestras de cariño se han dejado ver en forma de comentarios tras la publicación en Facebook de ITACyL.

“Nunca olvidaré nuestros comienzos en el establecimiento de las primeras viñas, años 89–90. Tu empeño y motivación eran ejemplo para quien estuvimos cerca en esos nuevos retos. Mi amistad y aprecio mutuo estará siempre en mi corazón”, señalaba un usuario.

“No se puede describir mejor lo bella persona que era Eusebio. Siempre una sonrisa, siempre dispuesto a ayudar”, añadía otra.

“Una gran pérdida”, añadían muchos en el adiós de Eusebio.