Vox alerta del "riesgo máximo de manipulación electoral" por la 'ley de nietos' en cinco provincias de Castilla y León

Vox ha situado a Ávila, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora en el nivel “máximo de riesgo de fraude electoral” por el voto exterior, según un mapa elaborado por la formación política.

Las otras cuatro provincias de Castilla y León (Burgos, León, Segovia y Valladolid) aparecen en el nivel alto.

El partido sostiene que el crecimiento del censo de españoles residentes en el extranjero puede tener una incidencia determinante en futuros resultados electorales, aunque sus afirmaciones sobre una posible manipulación del proceso no quedan acreditadas por los datos aportados en su comunicado.

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha presentado estas cifras como una señal de alerta ante lo que considera una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para alterar artificialmente el censo electoral mediante la aplicación de la conocida como Ley de Nietos.

Según ha defendido, la actuación de su partido ante el Tribunal Supremo ha permitido frenar esa supuesta maniobra.

La formación ha difundido sus datos a través de la página web fraudeleydenietos.com, en la que clasifica las provincias españolas en función de su presunto nivel de riesgo.

Salamanca, en el centro de la polémica

Salamanca ocupa un lugar destacado en el análisis de Vox. Según los datos difundidos por la formación, es la provincia española con más municipios en los que el número de electores residentes en el extranjero supera al de habitantes residentes, con un total de 28.

En el conjunto de España, el partido identifica 161 municipios en esta situación, de los que 77 se encuentran en Castilla y León.

Pollán ha vinculado estas cifras con la competencia electoral entre PSOE y PP en Salamanca. Según sus declaraciones, en las últimas elecciones al PSOE le separaron 1.495 votos de arrebatar un escaño al PP.

El dirigente sostiene que, desde entonces, el censo exterior ha aumentado considerablemente y recuerda que el voto de los residentes en el extranjero representa el 12% del censo provincial, frente al 7% de media nacional.

Vox añade que el PSOE obtiene un porcentaje de apoyo superior entre estos electores en Salamanca: el 35%, frente al 27% que la formación atribuye a la media nacional.

Sin embargo, una mayor presencia del voto exterior o las diferencias en las preferencias políticas de estos electores no constituyen, por sí mismas, una prueba de irregularidades en el proceso electoral.

León, la provincia con más electores en el extranjero

León también aparece entre las provincias que Vox considera de riesgo elevado. Según los datos recogidos en la nota de prensa, cuenta con cerca de 55.000 electores residentes en el extranjero, la cifra más alta de la Comunidad.

Este colectivo representa el 13% del censo provincial, casi el doble de la media nacional que maneja el partido.

La formación sitúa en el 34% el apoyo al PSOE entre los votantes leoneses del exterior, frente al 27% que atribuye al conjunto nacional. Vox considera que el peso de este electorado justifica una vigilancia especial de cara a las próximas elecciones.

Llamamiento a la vigilancia electoral

Pollán ha pedido mantener la atención sobre el proceso electoral hasta el próximo 29 de noviembre, fecha que señala como referencia en sus declaraciones, y ha advertido de que, a su juicio, “lo peor de Sánchez puede estar por venir”.

El dirigente de Vox sostiene que la aplicación de la Ley de Nietos podría favorecer un incremento artificial del censo.

No obstante, para determinar si existe una alteración irregular de los registros o del resultado electoral sería necesario aportar pruebas verificables y contrastar los datos con fuentes oficiales.