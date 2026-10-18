Ya es oficial: ayudas de hasta 1.600 euros para estudiantes de Bachillerato y FP con menos recursos

La Junta de Castilla y León destinará 830.000 euros a ayudas al estudio para alumnos que continúen su formación después de la enseñanza obligatoria y se encuentren en una situación socioeconómica desfavorable.

La convocatoria, dirigida al curso 2026-2027, se publicará el martes 20 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y contempla tres modalidades de apoyo económico: por excelencia académica, por renta familiar y por residencia.

Las becas están destinadas a estudiantes que no puedan acceder a las ayudas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para cursar los mismos estudios.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el miércoles 21 de octubre y permanecerá disponible hasta el 18 de noviembre, ambos días incluidos.

La convocatoria abarca una amplia variedad de enseñanzas. Podrán optar a estas ayudas los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional, así como quienes cursen estudios presenciales, semipresenciales o a distancia en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

También se incluyen las Enseñanzas Deportivas que conducen a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, además de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, tanto de grado medio como de grado superior.

Tres modalidades de ayuda y hasta 1.600 euros por residencia

La convocatoria establece diferentes cuantías en función de la situación del estudiante y de sus resultados académicos.

La primera modalidad premia la excelencia académica y fija cuatro tramos de ayuda según la nota media obtenida.

Los alumnos con una calificación media igual o superior a 9,5 podrán recibir 125 euros. La cuantía será de 100 euros para notas de entre 9 y 9,49; de 75 euros para medias de entre 8,5 y 8,99, y de 50 euros para calificaciones de entre 8 y 8,49.

La segunda modalidad es una ayuda variable vinculada a la renta familiar. Su importe oscila entre los 200 y los 450 euros, en función del porcentaje que represente la renta de la unidad familiar respecto al umbral máximo establecido en la convocatoria.

La tercera línea está destinada a cubrir los gastos de residencia y alcanza los 1.600 euros. Esta cuantía puede resultar especialmente relevante para los estudiantes que necesitan vivir fuera de su domicilio familiar para continuar su formación.

La Junta prevé una protección específica para determinados colectivos que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. Entre ellos figuran las familias numerosas, con distinción entre las categorías general y especial; las familias monoparentales; las personas con discapacidad; los alumnos matriculados en centros rurales y los huérfanos absolutos.

El objetivo de estas ayudas es facilitar la continuidad de los estudios y reducir las barreras económicas que pueden dificultar el acceso a la educación posobligatoria, especialmente en los hogares con menos recursos.

Cómo y cuándo solicitar las becas

Los interesados podrán cumplimentar la solicitud a través de la aplicación informática disponible en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.

Una vez completada, la documentación podrá presentarse por dos vías: de forma presencial en las oficinas de registro o electrónicamente mediante el Registro Electrónico de la Administración de Castilla y León.

El calendario es una de las claves para quienes quieran optar a estas ayudas: la convocatoria se publicará el 20 de octubre y el plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente, el 21 de octubre, y finalizará el 18 de noviembre de 2026.

Por tanto, los estudiantes y sus familias dispondrán de algo menos de un mes para tramitar la petición. Antes de hacerlo, conviene comprobar las condiciones de acceso, los requisitos económicos y la documentación exigida en la convocatoria oficial publicada en el Bocyl.

Los datos de distribución por enseñanzas facilitados por la Junta sitúan a Bachillerato y Formación Profesional como los niveles con mayor peso entre los beneficiarios de estas ayudas.

En concreto, el 46% de los becados corresponde a Bachillerato y el 37% a Formación Profesional. Las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza representan el 16%, mientras que las de Artes Plásticas y Diseño suponen el 1%.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas concentran el 0,2% de los beneficiarios y las enseñanzas deportivas, el 0,1%.

Estas cifras reflejan el peso de Bachillerato y FP en el reparto de las ayudas. No obstante, los porcentajes facilitados por la Administración suman el 100,3%, por lo que conviene comprobar si se trata de cifras redondeadas o si existe algún ajuste en los datos originales.