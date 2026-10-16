Soria ¡Ya! presenta a sus cuatro candidatos para Congreso y Senado: de un cómico a un carpintero metálico

En la mañana de hoy viernes, 16 de octubre, Ángel Ceña, secretario general del partido Soria ¡Ya! ha explicado el proceso de primarias que durante estos tres días, jueves 15, viernes 16 y sábado 17, se están celebrando en la sede del partido.

Todos los afiliados que hayan pagado su cuota durante este año 2026 pueden elegir, durante estos tres días, a uno de los cuatro candidatos.

Así se establecerá el orden de los candidatos siendo el primero y el segundo más votado el primer candidato del Congreso y el primero del Senado, respectivamente.

Ceña ha presentado a los cuatro candidatos que van a poder votar los afiliados de Soria ¡YA!. “Salen de su casa, de sus pueblos, de sus trabajos para defender los intereses de toda la provincia de Soria. Para incorporarse al proyecto de Soria ¡YA!”, ha defendido Ángel.

Candidatos

Fernando del Amo Gallego. Tiene 39 años. De sus 39 años, 17 años viviendo en Benamira, el pueblo de su padre y de sus abuelos. Trabaja como Oficial 1ª mantenimiento de carreteras y cómico. Se presenta como candidato cansado de la falta de servicios en su propio pueblo y ver como las administraciones no hacen nada para revertir esta situación.

Raúl Martínez Martínez. Tiene 31 años. Nacido en la capital de Soria y reside en Soria. Es fisioterapeuta, sin embargo, a pesar de su juventud es hostelero y empresario en la capital de Soria. Con familia de orígenes en Tierras Altas y sus visitas a su pueblo, Valloria. Se presenta para representar a los sorianos para conseguir y buscar todo lo que les falta a los sorianos.

Toño Palomar. Tiene 48 años. Vive en la capital de Soria pero desciende de Matute de Almazán, una pedanía de Matamala de Almazán. Es técnico de emergencias sanitarias y trabaja de ello en Soria. Es una de las caras visibles desde finales de 2017 en la Plataforma Soria ¡YA! . Durante estos últimos 4 años ha estado representando a Soria ¡YA! como procurador en las Cortes de Castilla y León. Por tanto, ya tiene experiencia en las instituciones.

David Romera Sevillano. Tiene 30 años. Nacido en Soria y reside en Fuensaúco. Estudió el Grado superior de actividades físicas, deportivas y animación de grupos. Trabaja como carpintero metálico. Se presenta por Soria ¡YA! después de estar en Soria ¡YA! en el grupo de Jóvenes Soria ¡YA!. Convencido de que el único voto útil que sirve para representar a nuestra provincia es el de Soria ¡YA! ya que el otro voto significa el abandono constante de esta provincia como nos lo han demostrado.

“Gente que no sale de ningún despacho, sino del terreno. Que quiere defender la provincia de Soria cansados del olvido institucional y de los políticos que hay en Madrid representándonos han dado el paso con valentía e ilusión para representar la provincia de Soria”, ha finalizado Ángel Ceña.