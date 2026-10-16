Las ONG alertan del "vaciado" de la cooperación en Castilla y León tras el hachazo de la Junta: "Está en el Estatuto y en la ley"

El recorte de la cooperación al desarrollo en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2027 ha generado un terremoto entre las ONG de la Comunidad.

El presidente de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León (Coodecyl), Ignacio Baeza, ha advertido este viernes de que la medida supone el "vaciado" de una política pública consolidada y amparada por el ordenamiento jurídico autonómico.

"Estamos preocupados porque se trata de un vaciado de la política pública institucional de la Junta de Castilla y León en materia de cooperación al desarrollo. Es una política pública que viene determinada por el Estatuto y por la Ley de Cooperación, no son ocurrencias o cuestiones de buena voluntad", ha afirmado.

Y ha asegurado que "son cuestiones marcadas en nuestro ordenamiento jurídico y son derechos de la ciudadanía". La reducción, vinculada al pacto de gobierno PP-Vox y cifrada en torno a cuatro millones de euros, deja los fondos restantes solo para proyectos ya comprometidos y elimina las nuevas convocatorias.

Baeza se ha pronunciado así durante la jornada 'Valladolid Coopera', celebrada en la plaza de Juan de Austria de la capital vallisoletana. Un encuentro que reúne a organizaciones del sector con exposiciones, juegos y actividades sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"No representa a la ciudadanía"

Allí, el presidente de Coodecyl ha insistido en que las organizaciones representan a miles de ciudadanos y ciudadanas "que tienen el derecho de participar en cooperación al desarrollo" y que "toda la ciudadanía de Castilla y León sin excepción quiere verse reflejadas en políticas solidarias impulsadas por la Junta".

Baeza ha puesto en valor tres décadas de trabajo "desde la humildad y con constancia" en las que "con muy poco se estaba consiguiendo tanto".

"Cada ciudadano de Castilla y León estaba dando una Coca Cola al año para proyectos de cooperación al desarrollo y con eso estamos consiguiendo que gente que no tiene agua la tenga, que gente que no tiene para alimentarse tenga un medio para alimentarse ahora y a sus futuras generaciones", ha explicado.

Frenar ese esfuerzo, ha sostenido, "ni toca ni representa a la ciudadanía, lo normal es seguir siendo solidarios y colaborar".

Abiertos al diálogo

Sobre el diálogo institucional, Baeza ha lamentado que, "cuando se conoció el acuerdo de Gobierno los términos en los que se expresaban no sonaban bien" y que, pese a haber pedido en repetidas ocasiones interlocución con la Consejería, "hasta ahora no ha podido ser".

"Nosotros estamos abiertos al diálogo y queremos, es nuestro derecho, somos representantes de la ciudadanía y debemos ser también recibidos y hablar y exponer cada uno nuestras posiciones, que siempre se puede llegar a entendimientos y acuerdos", ha afirmado.

Ha reconocido que el Ejecutivo de PP y Vox "es el Gobierno legítimo de Castilla y León" pero ha recordado que ellos están "respaldados por muchas personas organizadas", por lo que "lo necesario en democracia es hablar y llegar a entendimientos".

Proyectos suspendidos

En cuanto al impacto práctico, ha explicado que "los proyectos que hasta hoy se estaban apoyando se van a ejecutar, lo que pasa es que ya no va a haber nuevas convocatorias".

Como ejemplo ha citado un proyecto en Guinea-Bisáu. "Es un programa de mejora de escuelas para que los chavales tengan aulas decentes, con un incremento de la escolarización muy relevante y una cantidad de oportunidades muy relevante para los chicos y las chicas, especialmente para ellas, y ahora eso se ha cortado", ha lamentado.

Baeza ha pedido no mezclar en el debate la cuestión migratoria con la cooperación al desarrollo. "Nosotros no queremos unir en el debate cosas que creemos que son diferentes, por un lado está la cuestión de la inmigración y por otro lado la cooperación al desarrollo, son políticas diferentes", ha señalado.

Y ha asegurado que "se deben tratar con la seriedad que merece cada una y no mezclar ni para bien ni por supuesto para mal".

Un "patrón" en el recorte

Con todo, ha observado un "patrón" en el recorte a la cooperación al desarrollo tras la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos. "En Extremadura, Aragón y en Castilla y León ha ocurrido lo mismo y si uno esos puntos me da la impresión de que hay un patrón", ha afirmado.

Pero ha recordado que "los políticos que han estado en las Cortes aprobaron la reforma del Estatuto en la que se incluía este punto, la Ley de Cooperación y es algo con lo que cualquier persona de Castilla y León está de acuerdo".

Finalmente, ha apelado al respaldo ciudadano. "La ciudadanía respalda en un 80% las políticas de cooperación al desarrollo y piensa que se deben destinar recursos, otra cosa es que se destinen hacia un lado o hacia otro y se puede llegar a acuerdos", ha señalado.

Pero se ha mostrado convencido de que "eliminar por completo" la cooperación al desarrollo "no es representativo de la ciudadanía de Castilla y León y no se ajusta al ordenamiento jurídico de la autonomía".