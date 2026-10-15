La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, y el portavoz adjunto, José Luis Sanz Merino, durante la reunión de la Junta de Portavoces de este jueves Rubén Cacho ICAL

El PP levantará acta en las Cortes del "abandono" de Pedro Sánchez a Castilla y León: "Hay que exigirle que se vaya"

El Partido Popular levantará acta en el pleno de las Cortes de Castilla y León del "abandono" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castilla y León. "Hay que exigirle que se vaya", ha afirmado la portavoz popular, Leticia García, tras la reunión de la Junta de Portavoces de este jueves.

García ha trazado una línea nítida entre dos formas de entender la política. Por un lado, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que "gestiona, presenta los Presupuestos y cumple los compromisos". Por otro, el de Pedro Sánchez, que "no gobierna, sino que simplemente trata de sobrevivir".

"Castilla y León es la diferencia entre gobernar y sobrevivir, entre el relato y la realidad", ha subrayado la portavoz, que ha anunciado dos Proposiciones No de Ley para "levantar acta" del "abandono del sanchismo" hacia la Comunidad.

La primera iniciativa se centra en el ferrocarril. El PP exige un inventario de todos los "incumplimientos" del Gobierno central: "supresión de frecuencias de alta velocidad en Zamora, Segovia, Medina del Campo o Sanabria, falta de ejecución de infraestructuras de competencia estatal y la ausencia total de diálogo".

García ha censurado que el ministro Óscar Puente "no se haya reunido ni una vez con Mañueco en toda la legislatura" y haya preferido "montar photocalls de partido para no inaugurar nada y a insultar a las instituciones".

"Ojalá hubiera dedicado a trabajar por los trenes la décima parte de lo que dedica a despreciar a esta tierra", ha dicho.

La PNL reclama la recuperación de las frecuencias, el Plan Director del Corredor Atlántico, la reapertura de la Ruta de la Plata y declarar Obligación de Servicio Público todos los corredores de altas prestaciones para que puedan acogerse a la bonificación del 25 % de la Junta.

La segunda iniciativa pone el foco en la energía. Tras "ocho años de abandono absoluto", el Grupo Popular alerta de que la falta de planificación eléctrica está bloqueando iniciativas estratégicas y pone en riesgo "en torno a 15.000 millones en inversiones industriales".

Castilla y León, potencia energética y líder en renovables, exige "la aprobación inmediata de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2025-2030 con las necesidades de la Comunidad, un trato justo acorde a su capacidad de generación y, de nuevo, un inventario de los incumplimientos del sanchismo en esta materia".

Frente a ese diagnóstico, García ha ensalzado el proyecto de ley de presupuestos autonómicos de 2027 como "la prueba de que el PP cumple".

Son, ha dicho, "las cuentas más altas de la historia con los impuestos más bajos de la historia": 920 millones en rebajas fiscales para 704.000 contribuyentes y un 82% de gasto social que cubre "compromisos concretos".

Entre ellos, "la gratuidad de la primera matrícula universitaria y de la enseñanza de 0 a 16 años, las ayudas al carné de conducir, el transporte gratuito, el apoyo a bares y comercios del medio rural o la transformación de bañeras en platos de ducha".

"Las familias tienen el dinero en su bolsillo y los mejores servicios públicos. Eso es gobernar", ha señalado.

La portavoz ha contrapuesto esta gestión al "abandono" del PSOE, al que acusa de haber "asfixiado a los españoles subiendo más de 100 tributos en ocho años", con salarios un 2% más bajos que en 2021 y una cesta de la compra "un 40% más cara por las políticas nefastas de Sánchez".

Mientras tanto, ha reivindicado, la Junta ha llevado a la Comunidad "por la senda del crecimiento, la creación de empleo y el liderazgo en servicios públicos". El mensaje político de cierre ha sido directo.

García ha emplazado al PSOE de Castilla y León a "desengancharse del sanchismo" y ha acusado a Carlos Martínez de dirigir "un partido sin criterio, sin rumbo y sin posición de comunidad", con lealtad a Zapatero, a Sánchez y a Marruecos, "pero sin lealtad a Castilla y León, a la que ha negado hasta la financiación".

"Nosotros vamos un paso más allá: a Sánchez no solo hay que exigirle que cumpla, hay que exigirle que se vaya, porque es dañino para Castilla y León y para España. El objetivo es que abandone la Moncloa y que España tenga un Gobierno a la altura, el de Alberto Núñez Feijóo", ha afirmado.

Las dos iniciativas llegarán al pleno con el objetivo de dejar por escrito lo que, a juicio del PP, es ya una realidad: el contraste entre una Comunidad que avanza con cuentas propias y un Gobierno central que, según el Grupo Popular, solo trata de "sobrevivir".