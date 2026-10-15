Carlos Martínez, ante la decisión final de Ferraz con la listas del PSOE: "Aunque me enfade me lo tendré que tragar"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha optado por un mensaje de contención y disciplina orgánica a las puertas de la decisión final de Ferraz sobre las listas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Tras la Junta de Portavoces de este jueves en las Cortes, ha asegurado que "aunque me enfade me lo tendré que tragar", en referencia al desenlace que adopte la dirección federal con las propuestas elevadas desde las provincias.

Martínez se ha mostrado "absolutamente respetuoso con los procedimientos" y ha señalado que "elegir entre personas es lo peor porque genera fricciones y desencantos, pero esto es la democracia".

Ha añadido que no piensa "mostrar ni enfado ni desenfado" y que conviene ser conscientes "de cuál es la dinámica que tenemos en el partido" para intentar "hacerlo lo más normal posible".

El foco principal recae sobre Burgos, donde el Comité Provincial ha propuesto a Luis Tudanca como número uno al Senado tras el respaldo mayoritario de las agrupaciones locales.

La decisión respeta el sentir de la militancia, pero choca con las preferencias que se atribuyen tanto a la dirección autonómica como a Ferraz, que habrían visto con mejores ojos a la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, en el puesto de cabeza.

Tudanca, apartado de la secretaría general autonómica y del escaño de senador por designación autonómica, vuelve así a primera línea en un proceso que ahora depende de Madrid.

"Mi opinión no vale nada"

Sobre este caso concreto, el líder del PSOECyL ha aclarado que "cuando a mí me toca asumir una responsabilidad yo tomo una decisión con todas las consecuencias, la decisión de configurar mi equipo".

En cambio, ha subrayado que en esta situación no le toca a él la responsabilidad. "Mi opinión sin ser del PSOE de Burgos no vale nada", ha apuntado.

Por eso, ha dicho, debe ser "absolutamente respetuoso con lo que han hecho en Burgos, porque han cumplido estrictamente con el procedimiento", y también lo será "haga lo que haga Madrid, porque es lo que me toca".

El calendario aprieta. Las propuestas provinciales, ya cerradas, pasan por el informe de la Ejecutiva autonómica y llegan este viernes a la Comisión Federal de Listas en Ferraz, antes de la aprobación definitiva prevista en el Comité Federal del sábado en Fuenlabrada.

Mientras en otras provincias las listas presentan menos sobresaltos, el caso de Tudanca concentra las miradas. Martínez ha dejado claro que, pase lo que pase, el partido debe gestionar el desenlace con normalidad y sin exhibir tensiones internas.