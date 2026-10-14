El PSOE de Valladolid designa a Puente y Redondo para el Congreso y Sara Galván al Senado: Ferraz ahora decide

El PSOE de Valladolid ya tiene perfiladas sus candidaturas para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Óscar Puente y Ana Redondo volverán a encabezar la lista socialista al Congreso de los Diputados, mientras que la principal novedad se encuentra en el Senado, donde la formación apuesta por Sara Galván, concejala en Medina de Rioseco, como número uno. Su designación dejaría fuera de la Cámara Alta a Marcos Albadalejo.

La propuesta quedó aprobada este miércoles por el Comité Provincial, después de que la Ejecutiva Provincial ordenara las candidaturas a partir de las votaciones celebradas en las asambleas locales

El documento será trasladado ahora a los órganos autonómicos y federales del partido, que deberán completar el proceso de validación antes de la ratificación definitiva.

En la candidatura al Congreso, el ministro de Transportes y secretario provincial del PSOE, Óscar Puente, ha impuesto su mano y repetirá como número uno, seguido de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Ambos mantienen así las dos primeras posiciones de una lista que incorpora cambios en los puestos siguientes.

Puente llegó al Congreso en julio de 2023, después de perder la Alcaldía de Valladolid en las elecciones municipales de ese año.

Redondo, por su parte, también formó parte de la Corporación municipal de la capital vallisoletana antes de asumir sus responsabilidades en el Gobierno.

La candidatura socialista a la Cámara Baja se completa con José Domingo Castaño, la actual diputada nacional Luisa Sanz y Raúl Crespo, de La Seca, en los puestos siguientes.

Galván regresa al Senado

La principal novedad de las listas socialistas se encuentra en la Cámara Alta. Sara Galván, concejala en Medina de Rioseco y senadora entre 2019 y 2023, volverá a optar a un escaño en el Senado, esta vez como cabeza de lista por Valladolid.

Galván, la candidata de Puente, dejó entonces la Cámara Alta, donde fue relevada por Javier Izquierdo, lo que provocó un cisma con el Comité Federal.

La apuesta por la edil riosecana supone la salida de Marcos Albadalejo de la candidatura. Junto a Galván, la propuesta incluye a Carlos Mangas y Yolanda Lanza, esta última vinculada a Laguna de Duero.

En cuanto a los suplentes, Pablo Poveda acompañará a Galván; Isabel Gonzalo, a Mangas; y Orlando Aranzana, a Lanza

Pendientes del visto bueno federal

El calendario interno del PSOE continúa este jueves, cuando la Ejecutiva Autonómica analizará las candidaturas provinciales y elevará un informe a la Comisión Federal de Listas. Este órgano será el encargado de elaborar el dictamen que se someterá a votación en el Comité Federal previsto para el próximo sábado.

Hasta entonces, las listas aprobadas en Valladolid mantienen su carácter de propuesta pendiente de ratificación por los órganos federales.

La continuidad de Puente y Redondo en los primeros puestos del Congreso contrasta con la renovación de la candidatura al Senado, donde la elección de Galván constituye el principal cambio de la propuesta socialista.

El PSOE propone a la dirección federal que repitan ocho de los nueve cabeza de lista de Castilla y León al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, así como renovar a cinco de los ‘número uno’ al Senado.

Las candidaturas, tras ser aprobadas por los comités provinciales este miércoles, se remiten a la Ejecutiva Autonómica que mañana enviará el informe a la Comisión Federal de Listas, que hará el dictamen final.

Tras las asambleas celebradas en las agrupaciones locales y la revisión hecha por las ejecutivas provinciales, las candidaturas propuestas para el 29 de noviembre sólo sustituyen al cabeza de lista de Palencia, que será Álvaro Bilbao, concejal en el Ayuntamiento, en lugar de Mariluz Martínez Seijo que ni figura en la lista aprobada en la provincia.

Por el contrario, se mantienen en el primer puesto los diputados de Ávila (Manuel Arribas), Burgos (Esther Peña), León (Javier Alfonso Cendón), Salamanca (David Serrada), Segovia (José Luis Aceves), Soria (Luis Rey), Valladolid (Óscar Puente) y Zamora (Antidio Fagúndez). Todos ellos, salvo Arribas, son los secretarios provinciales del PSOE, con los segundos mandatos ya iniciados.

Asimismo, el segundo puesto de Burgos, donde los socialistas tienen dos diputados, se confía de nuevo a Álvaro Morales.

Por el contrario, se sustituye a la leonesa Andrea Fernández por la berciana Lorena Valle, secretaria de Igualdad del PSCyL y exconcejal en Ponferrada, y a Luisa Sanz, diputada por Valladolid, por Ana Redondo, ministra de Igualdad.

Más cambios registran, en esta fase provisional hasta el visto bueno de Ferraz, las candidaturas al Senado.

Así, se mantienen en el primer puesto Salvador Vidal en León; Rosa Aldea, alcaldesa de Cisneros, en Palencia; Lirio Martín, exsubdelegada del Gobierno, en Segovia; y José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria, en Zamora.

Los cambios se introducen en Ávila, donde el secretario provincial del PSOE, Carlos Montesino, alcalde de Candeleda, sustituye a Jesús Caro, que se queda fuera de la candidatura.

En Burgos, el exsecretario autonómico Luis Tudanca figura de ‘número uno’ tras dejar el Senado el pasado mes de septiembre, donde representaba a la Comunidad. Le acompañará, de momento, la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, en el segundo puesto y el exprocurador Jesús Puente, en el tercero.

En Salamanca, los socialistas optan por el diputado provincial y concejal en Ciudad Rodrigo Carlos Fernández Chanca; en Soria, por la concejala en la capital Ana Alegre, y en Valladolid, por Sara Galván, que ya fue senadora hasta 2023, y es concejala en Medina de Rioseco (Valladolid).

Los puestos de salida al Congreso quedan en manos de ocho hombres y una mujer, si bien en los segundos de León y Valladolid, son también mujeres. En cambio, en el Senado, se cuenta cinco hombres -Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora- frente a cuatro mujeres -Palencia, Segovia, Soria y Valladolid-.

Ferraz decide

Los listados con los 31 diputados y los 27 senadores propuestos por el PSOE en la Comunidad, junto a los suplentes, serán remitidos en las próximas horas a la Comisión Ejecutiva Autonómica, donde la Secretaría de Organización del PSCyL debe emitir mañana un informe al respecto si ha habido alguna incidencia en el proceso orgánico, pero no puede alterar los nombres planteados.

Todo ello se traslada a la Comisión Federal de Lista que este viernes, reunida en Ferraz, tomará una decisión. Hace tres años, Manuel Arribas fue colocado de ‘número uno’ por Ávila, pese a que se había planteado el nombre de Yolanda Vázquez, y Javier Izquierdo, que ha dejado la política, adelantó a Sara Galván, a pesar de que no era lo previsto por la Ejecutiva de Óscar Puente.

Todas las candidaturas del PSOE de Castilla y León, ahora la tercera federación con un mayor número de diputados (12), tras Andalucía y Cataluña, serán ‘bendecidas’ por el Comité Federal, máximo órgano entre congresos, que se celebra este sábado, 17 de octubre, a partir de las 10 horas, en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada (Madrid).

En este foro se espera la intervención del secretario general del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se presenta por Madrid, con Margarita Robles como ‘número dos’.