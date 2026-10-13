Castilla y León presenta el mayor presupuesto de la historia con 16.472 millones y un incremento del 13,11%

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este martes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, unas cuentas que alcanzan los 16.472 millones de euros.

Es, la cifra más alta de la historia autonómica, y que el Ejecutivo regional acompaña de su compromiso de mantener los impuestos más bajos.

El presupuesto supone un incremento del 13,1% respecto al último aprobado y, según ha defendido Mañueco, cumple con el acuerdo de gobierno.

“Son los más altos de la historia y con los impuestos más bajos”, ha remarcado.

“Es un buen presupuesto. Es un presupuesto que cumple con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado el presidente autonómico durante la presentación del proyecto, en la que ha estado acompañado por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán.

Bajo el lema de unas cuentas para “innovar, competir y liderar”, Mañueco ha situado entre sus objetivos la protección y mejora de los servicios públicos, la consolidación de la posición de Castilla y León y la dinamización del medio rural, con la intención de hacerlo más atractivo para trabajar, emprender y vivir.

El Ejecutivo autonómico prevé que el aumento de los recursos alcance a todas las consejerías y áreas de gobierno.

El 82% del presupuesto, ocho de cada diez euros, se destinará a las áreas vinculadas al gasto social, mientras que las inversiones sumarán 2.528 millones de euros, un 11% más que en las últimas cuentas aprobadas.

Más recursos para las familias y la vivienda

La protección de las familias constituye otro de los ejes de las cuentas presentadas por Mañueco.

La Junta cifra en 3.581 millones de euros los recursos destinados a este ámbito, dentro de una estrategia que incluye el refuerzo de las políticas de vivienda y de atención a las personas mayores.

En materia residencial, el presupuesto contempla 292 millones de euros, lo que representa un incremento del 50%.

La previsión del Gobierno autonómico es entregar 1.000 viviendas públicas en la Comunidad, una actuación con la que calcula beneficiar a unas 2.500 personas.

La atención a las personas mayores también experimentará un aumento de los recursos.

La Junta destinará 411 millones de euros a este colectivo, un 35% más, con medidas orientadas, entre otros objetivos, a mejorar las viviendas y facilitar que puedan continuar viviendo en sus hogares. Para ello, se prevén actuaciones relacionadas con la accesibilidad y la adaptación de los espacios residenciales.

Transporte gratuito y ayudas para el carné de conducir

La movilidad es otro de los capítulos destacados del proyecto presupuestario. La Junta reserva 160 millones de euros para garantizar la gratuidad del transporte público Buscyl y de las rutas escolares.

A estas partidas se suman dos novedades anunciadas durante la presentación.

Por un lado, se habilitarán 12 millones de euros en subvenciones para ayudar a los jóvenes a obtener el carné de conducir. Por otro, el proyecto incluye 10 millones de euros para bonificar los peajes de los vehículos que circulan por Castilla y León.

El presidente autonómico ha avanzado asimismo la intención de mejorar los transportes sanitarios, aunque en los datos facilitados durante la presentación no se han concretado las medidas ni la dotación específica prevista para este ámbito.

Con estas cuentas, la Junta plantea para 2027 un incremento generalizado del gasto, con especial atención a los servicios públicos, las políticas sociales, la vivienda, la movilidad y el medio rural.

El proyecto deberá continuar ahora su tramitación presupuestaria para convertirse en la ley que determine los ingresos y gastos de la Comunidad para el próximo ejercicio.

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