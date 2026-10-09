Castilla y León en el 29-N: más electores desde el extranjero por la 'ley de nietos', menos residentes y 68.000 primerizos

El censo electoral de Castilla y León crece un 1,1% respecto a las elecciones generales de julio de 2023 y alcanza los 2.106.438 electores para la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre.

El aumento se explica por el avance del voto exterior, que incorpora 25.908 inscritos más y compensa la pérdida de 3.206 electores residentes en la Comunidad.

En total, la nueva convocatoria suma 22.702 votantes respecto a los anteriores comicios, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento del censo, sin embargo, no refleja un crecimiento de la población electoral que reside en Castilla y León.

Al contrario, este grupo retrocede un 0,2%, hasta los 1.918.977 electores, frente a los 1.922.183 registrados en julio de 2023. La evolución es distinta entre quienes viven fuera de España, cuyo número aumenta un 16%, al pasar de 161.553 a 187.461 personas.

La fotografía electoral que dibujan estas cifras combina así dos tendencias: la reducción del censo residente, con diferencias significativas entre provincias, y el crecimiento de los ciudadanos inscritos en el extranjero, un colectivo que gana peso en la composición del electorado de la Comunidad de cara al 29-N.

Valladolid concentra el mayor censo electoral de Castilla y León, con 440.219 personas, seguida de León, con 425.983; Salamanca, con 304.762, y Burgos, con 300.630. En el extremo opuesto se sitúan Soria, con 77.069 electores; Segovia, con 121.460; Ávila, con 136.598, y Palencia, con 137.466.

El censo total aumenta en seis de las nueve provincias. Valladolid registra el mayor crecimiento porcentual, con un 2,05%, seguida de Soria, con un 1,72%; Segovia, con un 1,68%; Burgos, con un 1,43%; Salamanca, con un 1,42%, y León, con un 0,72%.

Las otras tres provincias pierden electores en el cómputo global. Zamora encabeza los descensos, con una caída del 0,46%, seguida de Palencia, con un 0,13%, y Ávila, con un 0,05%.

Las diferencias se aprecian con mayor claridad al separar a quienes residen en España de los inscritos en el extranjero. Valladolid suma 5.832 electores residentes, un 1,40% más que en 2023, hasta alcanzar los 422.478. También crece el censo residente de Segovia, que incorpora 1.473 personas, un 1,27%, hasta las 117.282, y el de Burgos, con 720 más, un 0,26%, hasta los 278.257.

En cambio, Zamora pierde 4.012 electores residentes, la mayor reducción tanto en términos absolutos como relativos, con un descenso del 2,82%, hasta los 138.147. Le siguen Palencia, con una caída del 1,08%; Ávila, con un 1,02%; León, con un 0,90%; Soria, con un 0,66%, y Salamanca, con un .

Casi 190.000 electores inscritos en el extranjero

El voto exterior gana presencia en las nueve provincias y alcanza los 187.461 inscritos, el 8,9% del censo total de Castilla y León. El aumento es especialmente acusado en Soria, donde crece un 24,02%; Valladolid, con un 20,40%, y Burgos, con un 18,60%.

También se registran avances en Palencia, del 16,29%; Zamora, del 15,67%; Salamanca, del 15,64%; Ávila, del 14,73%; Segovia, del 14,62%, y León, del 13,23%.

Por volumen de inscritos, León encabeza la relación provincial, con 55.080 electores en el extranjero. Le siguen Salamanca, con 36.586; Zamora, con 24.104; Burgos, con 22.373; Valladolid, con 17.741; Ávila, con 9.602; Soria, con 9.060; Palencia, con 8.737, y Segovia, con 4.178.

Argentina constituye el principal país de residencia de este colectivo, con 65.801 personas vinculadas a las circunscripciones electorales de Castilla y León, el 35,1% del censo exterior. A continuación figuran Francia, con 23.744 inscritos; Cuba, con 10.207; Alemania, con 9.859; México, con 9.365, y Estados Unidos, con 9.257.

El crecimiento del electorado residente fuera de España explica que el censo regional avance pese al retroceso de quienes viven en la Comunidad. La evolución es relevante para conocer la composición del electorado, aunque el número de inscritos, por sí solo, no permite anticipar la participación efectiva ni el sentido del voto.

Más de 68.000 jóvenes votarán por primera vez

Las elecciones generales del 29 de noviembre permitirán participar por primera vez en unos comicios generales a 68.394 jóvenes residentes en Castilla y León que han cumplido 18 años desde las elecciones del 23 de julio de 2023.

Valladolid reúne el mayor número de nuevos electores, con 16.694, seguida de León, con 11.817; Burgos, con 10.633, y Salamanca, con 9.493. Segovia suma 4.623 jóvenes; Ávila, 4.546; Palencia, 4.213; Zamora, 3.954, y Soria, 2.421.

La incorporación de esta nueva generación convive con el peso de los grupos de mayor edad. La franja de 60 a 64 años es la más numerosa entre los electores residentes, con 184.047 personas, seguida de la de 55 a 59 años, con 179.106, y la de 50 a 54, con 174.381.

En conjunto, las personas de 50 años o más representan el 63,2% del censo residente en Castilla y León. Quienes tienen 65 años o más suponen el 35,2%, una proporción que refleja el peso de los grupos de mayor edad en el electorado autonómico.

Por sexos, las mujeres mantienen una mayoría en el censo: 982.257 frente a 936.720 hombres. Representan el 51,2% de los electores con derecho a voto en la Comunidad.

El censo se podrá consultar hasta el 19 de octubre

El INE ha establecido entre el 12 y el 19 de octubre el plazo para consultar los datos del censo electoral y presentar reclamaciones.

Los residentes en España podrán hacerlo en sus ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, mientras que los inscritos en el extranjero podrán acudir a las oficinas consulares. La consulta también estará disponible en la sede electrónica del INE mediante el sistema Cl@ve.

El organismo prevé comenzar el envío de las tarjetas censales el 2 de noviembre. Los electores residentes en el extranjero podrán votar sin necesidad de presentar una solicitud previa y tendrán habilitado el depósito del voto en urna en los centros de votación del exterior entre el 21 y el 26 de noviembre.

En el conjunto de España, el censo alcanza los 38.728.356 electores, un 3,36% más que en 2023. De ellos, 35.958.711 residen en el país y 2.769.645 en el extranjero. Además, 1.615.127 jóvenes residentes podrán participar por primera vez en unas elecciones generales.