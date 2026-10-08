Mañueco considera "gravísimo" el informe de la UCO sobre la jueza Biedma: "Es a lo que queremos decir no el 29-N"

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado este jueves de "gravísimos" los hechos recogidos en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las presuntas maniobras contra la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa del hermano del presidente del Gobierno.

A su llegada este jueves a la Junta Directiva Nacional del PP, el presidente de Castilla y León ha vinculado ese episodio con la cita electoral del 29 de noviembre. "Esto es a lo que queremos decir ‘no’ en las urnas el próximo 29 de noviembre", ha afirmado.

El atestado, de 32 páginas y remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, reconstruye contactos, anotaciones y testimonios sobre una línea de actuación orientada, según los investigadores, a amedrentar o apartar a la magistrada de Badajoz mientras instruía el procedimiento contra David Sánchez.

El documento recoge el relato de Cintia Rocho, del clan de Los Rocho, según el cual el exjuez Luis José Sáenz de Tejada —vinculado al entorno investigado de Leire Díez— se refirió a Biedma como “un puto grano en el culo” y afirmó que “había que eliminarla”, con la expresión “a palos aprende el burro”.

La UCO sitúa esas manifestaciones, siempre según el testimonio, en el terreno de una posible actuación de daño físico. También aparecen notas intervenidas, referencias a seguimientos, una campaña de contenidos difamatorios y el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial.

"Nos hemos quedado todos estupefactos"

El fin último atribuido a la organización, según el atestado, sería proteger procedimientos con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno o a su presidente. Biedma declara este mismo jueves como perjudicada ante Pedraz.

"Nos hemos quedado todos estupefactos cuando hemos conocido el informe de la UCO. Es la primera vez que ocurre una situación de esta naturaleza en nuestra democracia, me parecen unos hechos gravísimos, dejemos trabajar a la Justicia", ha afirmado.

Y ha cerrado el círculo con la convocatoria de noviembre. "Esto es a lo que queremos decir ‘no’ en las urnas el próximo 29 de noviembre. Cuantas más garantías demos para que la gente participe en todas las fórmulas mejor para la democracia y mejor para todos", ha señalado.

"Pasar página"

El dirigente popular ha encuadrado esa llamada en el mensaje central de la jornada. "Por fin a los españoles se nos da la posibilidad de votar y yo animo a votar en libertad para pasar página de la peor etapa de nuestra democracia", ha dicho.

A continuación ha defendido el proyecto que encabeza Alberto Núñez Feijóo. "Vamos a apostar por la ilusión del proyecto de cambio que encarna Alberto Núñez Feijóo y el PP", ha apuntado.

Y ha asegurado que se trata de "un proyecto serio, solvente, de sentido de Estado, que está preocupado de los problemas reales de la gente, del empleo, de la vivienda, de los costes energéticos y también de la seguridad ciudadana".

Mañueco ha insistido en que esa alternativa no se limita a la denuncia institucional. "Vamos a trabajar en ese proyecto por la reconstrucción de España, por devolver la autoestima a los españoles y por la igualdad real y devolver la confianza en las instituciones. Por fin vamos a poder votar", ha afirmado.

El presidente del PPCyL y de la Junta se ha pronunciado también acerca del fallecimiento este miércoles de Maricarmen Abascal. "Máximo respeto al fallecimiento de esta persona y nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos", ha señalado.