Un helicóptero del operativo de incendios de Castilla y León en el incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, el pasado 24 de julio Rmestudios ICAL

Castilla y León contrata 29 helicópteros y un avión de coordinación contra incendios por 93,6 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves la contratación de 29 helicópteros y un avión de coordinación para su incorporación al operativo de prevención y extinción de incendios forestales Infocal, con un presupuesto de licitación de 93,6 millones de euros.

En concreto, se incorporarán 11 helicópteros monoturbina ligero, 6 medianos, 12 semimedianos y 1 avión de coordinación, con una vigencia de contrato de junio de 2027 a junio de 2030 para operar desde las 21 bases desplegadas en todo el territorio de la Comunidad.

Todos los equipos estarán disponibles durante los cuatro meses de la Época de Peligro Alto. Asimismo, un equipo trabajará durante seis meses; 13 lo harán durante ocho meses y dos durante todo el año.

Las funciones principales de los helicópteros consistirán en el transporte de las cuadrillas helitransportadas para la lucha contra los incendios forestales y operar como bombarderos para la descarga de agua sola o con espumógeno desde los helibaldes adaptados.

Por su parte, el avión de coordinación dirigirá a los medios aéreos durante la intervención y se encargará de la perimetración de los incendios cuando sea preciso. También realizará vigilancia preventiva, transmitirá imágenes y video en tiempo real y transportará al director técnico de extinción y responsables del operativo.

Características de los medios

Los helicópteros ligeros serán monoturbina y contarán con plaza para el piloto y, al menos, cinco personas sentadas.

Los helicópteros medianos serán biturbina y contarán con plaza para la tripulación y, al menos, 13 personas sentadas. Los helicópteros semimedianos serán monoturbina y contarán con plaza para el piloto y, al menos, siete personas sentadas.

Todos los aparatos deberán contar con espacio para que el personal lleve su equipo de trabajo y herramientas (extintores de mochila llenos, batefuegos, motosierra, combustible, azadas…). Por su parte, el avión de coordinación será bimotor y contará con plazas para la tripulación y, al menos, tres personas.