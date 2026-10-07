El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, durante el pleno de las Cortes de Castilla y León de este miércoles Leticia Pérez ICAL

El PP logra el apoyo de las Cortes para exigir a Sánchez la derogación de la Lomloe y una nueva ley de educación

Las Cortes de Castilla y León han aprobado en el pleno de este miércoles una proposición no de ley del Grupo Popular que exige al Gobierno de España derogar la Lomloe y aprobar una nueva ley de educación "consensuada" con las comunidades autónomas y con la comunidad educativa.

La PNL ha contado con 47 votos a favor, 34 en contra y una abstención.

En concreto, la iniciativa insta a la Junta a dirigirse al Ejecutivo con el fin de que proceda a "iniciar los trámites legalmente oportunos para que se derogue la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación".

Y también a presentar, de forma consensuada con las comunidades autónomas y la comunidad educativa, un nuevo proyecto de ley de educación que "garantice la estabilidad del sistema, refuerce los conocimientos básicos, la cultura del esfuerzo y la exigencia académica".

Además, que "prestigie la profesión docente, reduzca la burocracia, asegure la libertad de enseñanza y de elección de las familias, respete el papel complementario de las redes pública y concertada, apoye la educación especial y la escuela rural, y sitúe la calidad, la equidad y la mejora de los resultados educativos como objetivos prioritarios de la política educativa española".

La procuradora popular María del Carmen Sánchez Bellota ha defendido que la inclusión educativa "debe ir acompañada de recursos". "La verdadera equidad no consiste en ofrecer exactamente lo mismo a todos sino que cada alumno reciba la respuesta educativa que necesita", ha afirmado.

Además, ha reivindicado "el valor de la escuela rural" y ha pedido asegurar que vivir en el medio rural "no limite las oportunidades de ningún alumno". "Lo que proponemos hoy es abrir un nuevo proceso que permita recuperar el consenso y construir un modelo estable y exigente", ha señalado.