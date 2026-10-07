El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y el procurador de Vox Carlos Menéndez, en el pleno de la Cámara de este miércoles Leticia Pérez ICAL

Las Cortes reclaman al Gobierno una cobertura de banda ancha de 100 Mbps y red 5G en toda Castilla y León

PP y Vox han sacado adelante en el pleno de las Cortes de este miércoles una proposición no de ley conjunta instando al Gobierno de España a "cumplir su compromiso para que todas las personas de Castilla y León dispongan al menos de una cobertura de banda ancha de 100 Mbps".

La PNL ha contado con 52 votos a favor y 30 votos en contra.

También instando al Ejecutivo a "asumir el ofrecimiento de colaboración realizado por la Junta para dar respuesta a las necesidades de conectividad de la Comunidad" y a permitir de nuevo su participación en los planes de extensión de la banda ancha, complementarios a los estatales, con la correspondiente cofinanciación".

La iniciativa exige al Gobierno que "finalice la instalación de fibra óptica, capaz de ofrecer velocidades gigabit, y de cobertura 5G en toda Castilla y León, de acuerdo con los objetivos europeos de la década digital previstos para el año 2030".

Y también insta a la Junta a "actualizar los estudios de cobertura a la actual realidad tecnológica, incorporando al análisis ya realizado las nuevas soluciones de conectividad disponibles como las basadas en la tecnología satelital de nueva generación y otras tecnologías inalámbricas".