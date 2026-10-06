El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, pasa revista durante el acto de celebración del Día de la Policía Nacional en Valladolid Rubén Cacho / ICAL .

Sen responde con dureza a Ayuso sobre no votar por correo: “Contesto a algo que tenga un mínimo de inteligencia”

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha defendido este martes en Valladolid la seguridad del sistema electoral español.

Lo hace después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya llamado a los ciudadanos a no votar por correo en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Sen se ha pronunciado sobre las palabras de la dirigente madrileña durante la celebración del Día de la Policía Nacional, donde ha rechazado entrar en una discusión política sobre las advertencias lanzadas por Ayuso.

“Yo intento contestar a preguntas que tengan un mínimo de inteligencia y un mínimo de sentido común. En este caso, no se da ni una ni otra”, ha señalado.

El delegado del Gobierno ha añadido que España dispone de “uno de los sistemas electorales más garantistas y más seguros del mundo” y ha zanjado su respuesta con un “poco más puedo aportar”

Unas declaraciones que se producen después de que Ayuso pidiera el lunes a los ciudadanos que “ni se les ocurra votar por correo” de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La presidenta madrileña vinculó su advertencia a la posibilidad de que se produzcan «adulteraciones» y expresó sus dudas sobre el censo electoral, en particular por el efecto que, a su juicio, pueden tener las regularizaciones y la llamada ley de nietos.

La petición de Ayuso coincidió con una advertencia similar del líder de Vox, Santiago Abascal, quien también ha animado a los ciudadanos a acudir presencialmente a las urnas y ha cuestionado la seguridad del proceso. No obstante, desde la dirección nacional del PP se han desmarcado de estas dudas.