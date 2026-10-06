La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el acto de cierre de campaña de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo en Valladolid Miriam Chacón ICAL

El PSOE aplaza las primarias para las elecciones municipales en Castilla y León tras el adelanto de las generales

El PSOE ha decidido aplazar el proceso de primarias para designar a sus candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara elecciones generales para el 29 de noviembre.

Se trata de una decisión que afecta a los procesos de primarias pendientes en Castilla y León de cara a los comicios municipales del próximo año.

La Comisión Ejecutiva Federal comunicó la suspensión del calendario interno una vez que concluya el plazo, fijado para este jueves 8 de octubre, en el que los alcaldes socialistas que aspiren a repetir deben comunicar su intención.

El Comité Federal había aprobado el 27 de junio un calendario marco para esas primarias, pero la convocatoria anticipada obliga a reorganizar la hoja de ruta orgánica.

Según ha trasladado la secretaria de Organización, Rebeca Torró, las nuevas fechas se establecerán después de los comicios de noviembre, en aplicación de las competencias del artículo 178 del reglamento federal.

Valladolid, Burgos y Ávila

En Castilla y León el aplazamiento afecta a varias candidaturas aún abiertas, entre ellas las de Valladolid, Burgos y Ávila. El calendario inicial preveía la presentación de precandidaturas entre el 23 y el 26 de octubre y, en caso de disputa, la votación el 14 de noviembre.

Quedan ya resueltas, sin necesidad de votación por existir una sola precandidatura, las de Salamanca (María Sánchez), Segovia (Clara Martín) y Zamora (David Gago).

En Valladolid sigue sin definirse el relevo del proyecto socialista, con nombres como los concejales Luis Vélez y Pedro Herrero y los ministros Óscar Puente y Ana Redondo en la lista de posibles aspirantes.

En Burgos se perfila el actual portavoz municipal, Josué Temiño, y en Ávila se contempla una reformulación de la lista. En León el alcalde José Antonio Diez ha expresado su intención de repetir, aunque las tensiones con la dirección provincial mantienen abierta la posibilidad de una candidatura alternativa.

Otras localidades con procesos pendientes incluyen Soria, Palencia, Miranda de Ebro y varios municipios de más de 20.000 habitantes.