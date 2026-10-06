La administración de Medina del Campo que ha repartido el premio de La Primitiva. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

La Primitiva deja miles de euros en dos municipios de Castilla y León e incrementa su bote hasta los 33,5 millones

El sorteo de La Primitiva de este lunes, 5 de octubre, no ha dejado acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro) ni tampoco de primera categoría (seis aciertos).

El fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo, donde uno único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 33.500.000 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes y dos de ellos han sido validados en municipios de Castilla y León.

En concreto en la administración número 1 de Alba de Tormes (Salamanca), situada en la Plaza Mayor, 17. Y en la número 2 de Medina del Campo en la calle Maldonado número 17.

Los acertantes se van a llevar un premio de 31.287,84 euros como ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 49-04-10-40-25-20. El complementario ha sido el 29 y el reintegro el 3. Mientras que el Joker ha correspondido al 7459175.