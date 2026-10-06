Ya es oficial: Castilla y León convoca 32 plazas para inspectores de Educación

La Junta de Castilla y León ha convocado el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en la Comunidad, con un total de 32 plazas.

La convocatoria ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) y establece tanto los requisitos que deben reunir los aspirantes como el calendario para presentar las solicitudes.

Del total de plazas ofertadas, 28 corresponden al turno libre, mientras que las otras cuatro están reservadas para personas con discapacidad.

La convocatoria está dirigida a funcionarios de los cuerpos docentes que cumplan los requisitos establecidos. Entre las condiciones figura contar con al menos ocho años de experiencia como funcionario de carrera, además de reunir los requisitos de titulación exigidos en las bases del procedimiento.

El proceso selectivo se desarrollará en tres etapas. En primer lugar, los aspirantes tendrán que superar una fase de oposición. Posteriormente se llevará a cabo la fase de concurso, en la que se valorarán los méritos de los participantes.

Una vez superadas ambas fases, los aspirantes deberán realizar una fase de prácticas, que completa el procedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

¿Cuándo se puede presentar la solicitud?

Los interesados dispondrán de un mes para presentar sus solicitudes. El plazo comenzará el 20 de octubre y permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre de 2026, ambos incluidos.

Por tanto, quienes cumplan las condiciones exigidas deberán realizar los trámites dentro de este periodo para poder participar en el proceso selectivo.

Las pruebas se realizarán en León

Otra de las novedades que establece la convocatoria es el lugar de celebración de las diferentes pruebas.

León será la sede de los ejercicios del proceso selectivo, de modo que los aspirantes deberán desplazarse a esta provincia para realizar las distintas pruebas que integran la oposición.

La elección de León supone un cambio respecto a anteriores convocatorias.

El proceso selectivo para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación se celebró en Zamora en 2019, mientras que anteriormente tuvo como sedes Ávila en 2016 y Soria en 2010.

En resumen, la convocatoria abre la puerta a 32 nuevos puestos del Cuerpo de Inspectores de Educación en Castilla y León, con una reserva específica de cuatro plazas para personas con discapacidad.

Los funcionarios docentes interesados deberán comprobar que cumplen todos los requisitos de participación, especialmente el relativo a los ocho años de experiencia como funcionarios de carrera, así como las condiciones de titulación, antes de presentar su solicitud entre el 20 de octubre y el 19 de noviembre.