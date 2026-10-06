Acto de celebración del Día de la Policía Nacional Rubén Cacho / ICAL .

La ciberdelincuencia ya supone tres de cada diez delitos en Castilla y León: bajan los homicidios consumados

La delincuencia en Castilla y León parece que ha cambiado de escenario, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno.

Las calles siguen siendo uno de los principales espacios de prevención y vigilancia policial, pero una parte cada vez mayor de las infracciones se comete ya detrás de una pantalla.

Cerca de tres de cada diez delitos registrados en la comunidad durante el primer semestre de 2026 están relacionados con la ciberdelincuencia, según los datos provisionales de criminalidad conocidos recientemente.

En concreto, Castilla y León contabilizó 49.987 infracciones penales entre enero y junio, lo que supone un incremento del 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

De ellas, 14.497 se produjeron en el ámbito digital, y alrededor de 12.600 correspondieron a estafas informáticas.

Son cifras que obligan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a mantener una vigilancia constante sobre una delincuencia que, además de crecer, se vuelve “cada vez más digital y mucho más compleja”.

Así lo señaló este martes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, durante la celebración del Día de la Policía Nacional, donde puso el acento en la necesidad de analizar los datos “con serenidad, con seriedad y sin alarmismo, pero también sin complacencia”.

Sen incidió en que el trabajo policial ya no se limita a la prevención y persecución de los delitos en las calles.

“Ahora tenemos que velar por la seguridad de nuestros teléfonos móviles, de nuestras cuentas bancarias, de nuestros datos personales e incluso de nuestra identidad”, explicó.

El delegado del Gobierno advirtió así del cambio que está experimentando la delincuencia y del reto que supone para los cuerpos policiales hacer frente a unas infracciones que, en muchos casos, se producen a distancia y pueden tener como víctimas a ciudadanos de cualquier punto de la comunidad.

Menos homicidios y agresiones sexuales

No todos los indicadores presentan una evolución negativa.

Entre los datos destacados por Sen figura una reducción del 12,5% en los homicidios consumados y en las agresiones sexuales con penetración, una evolución que, a su juicio, pone de manifiesto la importancia de las políticas de prevención.

El delegado del Gobierno defendió precisamente la prevención como una de las principales fortalezas de los cuerpos policiales y subrayó que la seguridad en las ciudades y pueblos de Castilla y León no es fruto de la casualidad, sino del trabajo diario de miles de profesionales.

Los datos de criminalidad, recordó, son todavía provisionales y no consolidados, según ha afirmado el delegado.

Reconocimiento a los agentes

La intervención de Sen se produjo durante los actos con motivo del Día de la Policía Nacional, una jornada que quiso convertir también en un reconocimiento al trabajo de los agentes que desarrollan su labor en Castilla y León.

El delegado del Gobierno agradeció la labor de los miles de hombres y mujeres que forman parte de la Policía Nacional y destacó especialmente el carácter de servicio público de su trabajo. Una tarea que, señaló, en numerosas ocasiones se desarrolla «sin que nadie mire y sin que exista un reconocimiento».

“Hoy es un día para darles las gracias”, afirmó Sen, que reivindicó el esfuerzo y la vocación de servicio de los agentes para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos de Castilla y León.