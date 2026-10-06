Castilla y León inicia conversaciones con las embajadas de los países de los 'menas' para su devolución

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, anunció este martes en el pleno de las Cortes de Castilla y León que la Junta ya ha iniciado conversaciones con embajadas de algunos de los países de origen de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en la Comunidad para su devolución.

Pollán defendió que "el interés superior del menor nos indica dónde y con quién tienen que estar esos menores, en sus países, con sus familias o, en su defecto, con las instituciones tutelares de sus países".

Sostuvo que la capacidad de acogida de Castilla y León “está sobrepasada” y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar “de forma unilateral” y de “disfrazar de humanitarismo un frío cálculo político y la utilización de los inmigrantes".

La intervención del vicepresidente respondía a la socialista Nuria Rubio, que le había preguntado "en qué datos concretos se basa para sostener que no caben más menores no acompañados en Castilla y León".

"Necesitan protección"

Rubio reclamó rigor al consejero y le reprochó que convirtiera cada intervención en "un mitin contra Pedro Sánchez".

"Los menores no acompañados son niños y adolescentes a los que debemos proteger, no son un enemigo a derrotar. Las personas vulnerables necesitan protección, no propaganda", afirmó.

La procuradora socialista amplió la crítica al Ejecutivo autonómico, al que acusó de estar "en contra de los pensionistas, a quienes quieren quitar la pensión y privatizar el sistema, de las mujeres maltratadas, de los inmigrantes y de las personas que pagan un alquiler inasumible".

Dirigiéndose a Pollán, añadió: "Deje de utilizar su cargo para difundir soflamas racistas porque cada vez que habla nos avergüenza profundamente, pero más nos avergüenza el señor Mañueco, que es el responsable".

El cruce de posiciones en el hemiciclo dejó patente que la precampaña del 29-N ya ha comenzado, con la gestión de los menores no acompañados convertida en uno de los ejes del enfrentamiento entre el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León y la oposición socialista.