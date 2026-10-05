El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura el VII Congreso 'Libro Blanco para el desarrollo de Salamanca' Susana Martín / ICAL.

Mañueco celebra el adelanto electoral de Sánchez: “Es el final de un Gobierno nefasto para Castilla y León”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este lunes el anuncio de convocatoria de elecciones generales realizado por Pedro Sánchez.

Además ha considerado que el jefe del Ejecutivo central se ha visto “obligado por los ciudadanos” a poner fin a la legislatura y acudir a las urnas.

Mañueco, que ha realizado estas declaraciones durante la clausura del VII Congreso ‘Libro Blanco para el desarrollo de Salamanca’, ha asegurado que la convocatoria electoral supone “el final de un Gobierno nefasto para España” y ha subrayado que en Castilla y León reciben el anuncio “con celebración”.

El dirigente autonómico ha cuestionado que Sánchez llegue a las elecciones sin haber resuelto, a su juicio, los principales problemas que afectan a los ciudadanos.

Entre ellos ha citado el acceso a la vivienda, el precio de la cesta de la compra y el incremento de los precios, además de la situación de Ceuta.

“Llega a estas elecciones sin resolver ningún problema y lo hace rodeado de la corrupción”, ha afirmado Mañueco, quien ha presentado estas cuestiones como un reflejo de los últimos años de Gobierno socialista.En una intervención especialmente crítica con el presidente del Gobierno, el presidente de Castilla y León ha acusado a Sánchez de ser “incompetente” y de estar únicamente interesado en “aferrarse al poder”.

También ha asegurado que se trata de un presidente que “no puede salir a la calle ni pasearse”, en referencia al desgaste político que, a su juicio, arrastra el Ejecutivo.

Reivindica las demandas de Castilla y León

Mañueco ha aprovechado además el anuncio electoral para trasladar sus críticas a la relación entre el Gobierno central y Castilla y León.

El presidente de la Junta ha denunciado un “continuo desprecio” hacia la Comunidad y ha situado entre sus principales reivindicaciones la financiación autonómica y las infraestructuras.

En este sentido, ha calificado de “atraco” la situación de la financiación autonómica y ha vuelto a reclamar un trato adecuado para Castilla y León, al tiempo que ha censurado la situación de las infraestructuras en la Comunidad.

Ante la convocatoria electoral, Mañueco ha defendido que ahora corresponde a los ciudadanos tomar la palabra en las urnas.

“Es el momento de que hablen los ciudadanos”, ha señalado, antes de reclamar que el resultado permita elegir “un proyecto de futuro y de cambio” capaz de “enderezar el rumbo de este país”.