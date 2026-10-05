De la "esperanza tras el fracaso" al "a la derecha ya le tiemblan las piernas": Castilla y León reacciona al 29-N

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado ya las primeras reacciones entre los principales dirigentes políticos de Castilla y León, con valoraciones muy diferentes en función del partido.

Mientras el PP interpreta el adelanto como consecuencia del “fracaso” del Ejecutivo y recibe los comicios con un tono de esperanza, el PSOE reivindica la cita con las urnas como una oportunidad para que los ciudadanos decidan qué políticas quieren para España.

La presidenta de la Diputación de Palencia y del PP provincial, Ángeles Armisén, defendió que ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de pronunciarse en las urnas “siempre es una gran decisión”.

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La dirigente popular celebró así la convocatoria electoral y aseguró que, “por fin”, los ciudadanos que han “conquistado el voto” podrán ejercer su derecho.

En la misma línea se pronunció el presidente de las Cortes de Castilla y León y secretario general del PP autonómico, Francisco Vázquez, quien calificó la convocatoria como una noticia “por lo menos, esperanzadora”. Vázquez consideró que los comicios del próximo 29 de noviembre serán positivos para la ciudadanía.

Más contundente fue el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que atribuyó el adelanto electoral al “fracaso” del Gobierno de Pedro Sánchez en los principales retos y problemas de la sociedad española.

Carriedo sostuvo que las elecciones “se deberían haber convocado mucho antes” y acusó al Ejecutivo central de haberse dedicado a crear “problemas donde no los había”.

El portavoz de la Junta realizó estas declaraciones en Valladolid, antes de participar en la inauguración de la LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, consideró hoy el adelanto electoral como “una buena noticia” porque “es el momento de pasarles la palabra a los españoles” para que opinen, dijo, sobre vivienda, pero, subrayó, “sobre las muchas cosas que han pasado en estos ocho años de Gobierno infame”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha afirmado que "estamos ante un día importante y deseado por la mayoría de los españoles. Pienso que muchos españoles es lo que estaban deseando, que se dé la voz al pueblo. El 29 vamos a pasar página a la época más negra que hemos pasado durante estos 8 años de gobierno de sanchista. Tenemos esa oportunidad y solo podemos manifestar nuestra satisfacción. Y lo hace de manera anticipada, en esto también miente el presidente Sánchez".

Cuestionado por si seguirá como senador, ha preferido dejarlo todo en manos del partido. "Eso ya lo decidiremos lo que sí voy a hacer es luchar por el soterramiento esté en el puesto que esté. Yo haré lo que quiera mi partido".

El PSOE y vivienda

Desde el ámbito socialista, la alcaldesa de Palencia y secretaria general del PSOE provincial, Miriam Andrés, afronta la convocatoria desde una perspectiva diferente.

La dirigente considera que se trata de un “buen momento” para que la ciudadanía decida “qué tipo de políticas quiere” y sitúa la vivienda, especialmente para los jóvenes y para quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda en propiedad, como una de las prioridades que deberá abordar el PSOE durante la campaña.

Andrés señaló que el anuncio de Sánchez ha puesto “negro sobre blanco” algo que muchos ciudadanos ya estaban pensando y destacó que la sociedad llega a la cita electoral después de una última semana especialmente activa y consciente de que “la política es la única herramienta para cambiar las cosas”.

Por su parte, fiel a su estilo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, salió rápido al paso del anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre al asegurar que los ciudadanos acudirán a las urnas con la disyuntiva. “Votar con V de vivienda o con B de Buitre”, sentenció en su perfil de su cuenta de X (antes twitter).

En la misma línea se ha pronunciado el diputado Javier Alfonso Cendón: "A la derecha le empiezan a temblar las piernas".

“Es un magnífico momento para aprovechar, que todos aquellos proyectos que han estado y llevan tanto tiempo parados tengan un impulso definitivo y de una vez por todas el compromiso con esta tierra y con León sea claro, especialmente desde el Gobierno central”.

Así se pronunció hoy el alcalde de la capital leonesa y líder de la Agrupación Local del PSOE, José Antonio Diez, preguntado sobre el adelanto electoral.

El regidor señaló que espera que de las próximas elecciones salga “un Gobierno de progreso y de avance, que permita seguir con la senda que en este tiempo y estos años, de alguna manera también está teniendo esta ciudad y en esta provincia”.

También quiso remarcar que, sea el que sea el Gobierno que los españoles democráticamente, van a tener delante “al pueblo de León y a un alcalde reivindicativos con todo aquello que signifique avance y futuro para esta tierra”.

En Zamora, el alcalde, Francisco Guarido, valoró la convocatoria desde una posición más institucional y consideró “bastante lógico” que Sánchez haya decidido llamar a las urnas. A su juicio, “un parlamento no puede estar sin una mayoría más o menos estable para aprobar temas importantes”.

Guarido quiso, no obstante, desvincular inicialmente el adelanto electoral de la actividad municipal y recordó que las elecciones generales tienen “sus propios temas y sus propios candidatos”, al igual que las elecciones municipales, que se celebrarán posteriormente.

Por su parte, el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, destacó que “es el momento de decidir qué modelo de país, qué modelo de sociedad queremos para los próximos cuatro años” ante la convocatoria de elecciones el próximo 29 de noviembre.

El dirigente sindical advirtió de que este proceso electoral “incumbe” a los trabajadores por lo que el sindicato estará “trabajando intensamente para concienciar” y que el conjunto de la ciudadanía “sepa realmente que está en juego”.