Castilla y León vota el 29 de noviembre: Pedro Sánchez convoca las elecciones generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia de este lunes en la Moncloa E.E.

Castilla y León vota el 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales para el último domingo del undécimo mes del año, adelantando nueve meses el final de la legislatura tras el rechazo en el Congreso a los reales decretos-ley de vivienda.

Tras el adelanto electoral, la presentación de candidaturas quedaría entre el 21 y el 26 de octubre, la proclamación de listas hacia el 2 de noviembre y la campaña oficial arrancaría el 13 de noviembre. En esa cita, Castilla y León elegirá de nuevo 31 diputados al Congreso, los mismos que en julio de 2023.

El reparto por provincias, ligado a la población, es el siguiente: Valladolid, 5; Burgos, León y Salamanca, 4 cada una; Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, 3; y Soria, 2.

Diputados por Castilla y León

La Cámara actual, surgida del 23-J, reparte esos 31 escaños entre el PP (18), el PSOE (12) y Vox (1). Por circunscripciones, el mapa es este:

Ávila (3): Héctor Palencia y Patricia Rodríguez (PP) y Manuel Arribas (PSOE). Burgos (4): Ángel Ibáñez y Sandra Moneo (PP); Esther Peña y Álvaro Morales (PSOE). León (4): Ester Muñoz y Silvia Franco (PP); Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández (PSOE).

Palencia (3): Milagros Marcos y Miguel Ángel Paniagua (PP); María Luz Martínez Seijo (PSOE). Salamanca (4): José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín (PP); David Serrada (PSOE). Segovia (3): Pablo Pérez y María del Socorro Cuesta (PP); José Luis Aceves (PSOE).

Soria (2): Tomás Cabezón (PP) y Luis Alfonso Rey (PSOE). Valladolid (5): Mercedes Cantalapiedra y Eduardo Carazo (PP); Óscar Puente y María Luisa Sanz (PSOE); Pablo Sáez (Vox). Zamora (3): Elvira Velasco y Óscar Ramajo (PP); Antidio Fagúndez (PSOE).

El único escaño de Vox está en Valladolid. El PP y el PSOE empatan a dos en Burgos, León y Valladolid, y a uno en Soria. En el resto, el PP aventaja al PSOE (2-1 en Ávila, Palencia, Segovia y Zamora; 3-1 en Salamanca).

Ninguna otra formación, ni Sumar ni los partidos provincialistas, obtuvo representación en 2023. Esos 31 asientos volverán a ser decisivos en una circunscripción tradicionalmente favorable al centroderecha y con umbrales altos en las provincias más pequeñas.