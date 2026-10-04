Quiñones contrapone el apoyo de la Junta al comercio al "ataque" del Gobierno: "Le hace muy difícil la vida"

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, contrapuso hoy el apoyo de la Junta al comercio, un sector "muy relevante" en términos económicos y para mantener el "pulso" del territorio, a la “falta de compromiso” y al “ataque” del Gobierno de España a los autónomos, que destacó es “total”.

"Le hace muy difícil la vida", apostilló.

Suárez-Quiñones, que asistió a la III Gala de Premios al Comercio El Bierzo 2026 en Ponferrada (León), reconoció que esta actividad está “atenazada” por “determinadas incertidumbres” derivadas de las nuevas formas de comercio y, sobre todo, porque está en manos de “pequeñas” empresas.

De hecho, destacó que en la comarca son cerca de 1.300 comercios los que siguen abiertos tanto en la capital berciana como en los pueblos, lo que incide en el empleo y la riqueza.

En ese sentido, el consejero valoró la iniciativa del Ayuntamiento de Ponferrada y destacó la puesta en marcha de medidas como el ‘kit de autónomos’ que explicó permite financiar, apoyar y subvencionar al nuevo autónomo sus cuotas a la Seguridad Social o financiar también esas cotizaciones cuando enferman o tienen una incapacidad temporal.

Algo que recordó han pedido “constantemente” al Gobierno y que se les ha negado.

También remarcó el apoyo a los emprendedores que mantienen un negocio cuando se jubila su anterior propietario.

“La Junta va a estar ahí con hasta 30.000 euros para apoyarle, igual que ese bono de autónomos de 300 euros lineales a los autónomos, sin más, para compensar, digamos, esos ataques que entendemos que realiza el Gobierno de España”, apostilló.

Finalmente, el titular de Industria se refirió al conjunto de cheques de ayuda y de apoyo de hasta 5.000 euros, simplemente por mantener ese comercio en un pequeño pueblo o por innovar con una transformación, por hacer una reforma, por comprar un vehículo o porque un bar añade nuevos productos además de las bebidas.