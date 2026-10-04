El líder del PSOE de Castilla y León pide a Sánchez que convoque las elecciones: "Hay una ventana de oportunidad"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido este domingo la convocatoria de elecciones y ha asegurado que ha llegado el momento de "darle la voz" en las urnas a una ciudadanía que ha "despertado" de una forma "contundente y rotunda".

"Hay una ventana de oportunidad", ha afirmado, aunque ha reconocido que "por mucho" que se lo pida el cuerpo, la decisión de adelantar las elecciones generales le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las declaraciones de Martínez llegan justo después de que el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, asegurase que "es el momento, honestamente, de convocar elecciones generales" y respaldase la posición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Carlos Martínez, que ha participado en la Fiesta de la militancia organizada por el PSOE de Guadalajara en Cifuentes, ha señalado que cuando la política no sirve para poder resolver los problemas de la ciudadanía por el "bloqueo irresponsable de la extrema derecha", la gente se debe poder expresar para que se "erradique" con "contundencia" esa "mala política".

"Creo que hay mucha ciudadanía que está detrás, que está demandando la oportunidad de poder erradicar esas malas políticas", ha afirmado Martínez.

El líder del PSOECyL se ha referido al Gobierno de la "derecha" con la "extrema derecha" de Castilla y León para denunciar que lo primero que ha hecho es "cargarse" las políticas de igualdad, al no contar con un departamento para ello.

También ha criticado que la Junta no reconoce los derechos sindicales pese a ser un "pilar fundamental" de la democracia, "ni al migrante" y que plantea recursos tras recursos para no acogerlos pese a la situación de Ceuta.

Además, ha lamentado que el Gobierno autonómico avanzara un recurso contra los reales decretos-ley de vivienda antes de su convalidación para "intentar bloquearlos" si salían adelante.

El modelo de Page

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha contrapuesto el modelo desplegado en Castilla-La Mancha por el socialista Emiliano García-Page para combatir la despoblación con la política del popular Alfonso Fernández Mañueco en la Comunidad.

Martínez ha denunciado que "ignora los problemas e importa los discursos de Madrid para hacer oposición al Gobierno de España".

Carlos Martínez destacó las diferencias entre los dos presidentes ya que señaló mientras García-Page "pone en práctica una ley de lucha contra despoblación", Mañueco "se carga" la consejería dedicada a la ordenación del territorio, cuyas competencias asume ahora la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco.

En ese sentido, el secretario autonómico del PSOE lamentó que Castilla y León no tenga "ni tan siquiera" el objetivo político de reservar una consejería propia a estas políticas, que consideró es el "reto más importante".

A su juicio, es algo "básico y fundamental" entender la ordenación del territorio como un modelo para prestar de forma adecuada los derechos de ciudadanía en educación o en sanidad, pero también para el desarrollo de las infraestructuras o de proyectos logísticos.

"Estas son las dos realidades: alguien que reconoce su problema, alguien que pelea en Europa para que sea reconocido su problema y tener apoyo y financiación para desarrollar proyectos", ha destacado Martínez.

"Y hay quien ignora los problemas, inventándose e importando permanentemente el discurso de Madrid con el que oponerse al Gobierno central y con el que olvidar la realidad de nuestros territorios", ha zanjado.