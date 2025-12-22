Javier Carrera, alcalde de La Bañeza, agraciada con 468 M€ del Gordo tras los incendios y el cierre de Azucarera: "Es un chute de ilusión"

“El premio del Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad significa, para la ciudad de La Bañeza, un chute de ilusión y esperanza. Venimos de una situación muy complicada con el cierre de la fábrica de Azucarera, uno de los motores del sur de León y después de los incendios que ha cambiado todo nuestro entorno”, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera.

La Administración número 1 de la localidad ha vendido un total de 117 series del 79.432, pero gran parte de la suerte ha venido repartida por La Bañeza Fútbol Club. Un equipo que llevaba un total de 17 años jugando el mismo número.

También otros establecimientos del municipio habían adquirido el que ha resultado ser el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, premiado con 400.000 euros por décimo.

Todo era alegría en el lugar. Uno de los municipios más importantes de la provincia de León. Desde Ana, la encargada de repartir el premio que se mostraba sumamente “contenta y orgullosa” por repartir tal cantidad de dinero.

También Gonzalo, el presidente de La Bañeza Fútbol Club, tras dos décimos que dejaban 800.000 euros en el club futbolístico. El vicepresidente de la entidad, Tirso, también charlaba con este periódico, casi entre lágrimas de la emoción y de la ilusión.

“El hecho que para una ciudad y una tierra tan trabajadora como es La Bañeza, que siempre ha trabajado del esfuerzo del campo y de su sudor, de buscarse la vida… que llegue este dinero es una gran alegría y motivo de creer. Al final toca donde se necesita”, confesaba el primer edil de La Bañeza.

Javier lo ha celebrado a lo grande con los vecinos del lugar. Es el momento más feliz de sus seis años y medio como primer edil en el lugar después de sufrir mucho este año con esos incendios que han asolado la provincia leonesa y el cierre de una compañía mítica, como es Azucarera.

“Son casi 470 millones. Está muy repartido. Lo ha vendido la Administración de Loterías Número 1 a través de La Bañeza Fútbol Club. También ha tocado en otra asociación que lo ha llevado para La Cabrera. Son zonas muy afectadas por los incendios y para las que el cierre de Azucarera ha sido un palo”, ha añadido el alcalde.

Esta inyección de dinero “se va a notar” y “va a venir muy bien”, ha cerrado el alcalde en estas palabras que ha ofrecido a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un día que La Bañeza nunca va a olvidar. 468 millones tienen la culpa.