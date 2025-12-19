La Junta confirma los edificios que recibirán 2 millones en ayudas para poner ascensor en Castilla y León

Montaje de la estructura para ascensor en una vivienda ya construida Metro7

La Junta de Castilla y León ha resuelto la convocatoria de ayudas para la mejora de la accesibilidad de viviendas con una inversión total de 1.995.058,31 euros. La medida permitirá actuar en 352 viviendas de todas las provincias de la Comunidad y se enmarca en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, según recoge el Boletín Oficial publicado el 10 de noviembre.

La convocatoria fue aprobada por Orden de 22 de octubre de 2024 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y cuenta con financiación estatal. El presupuesto inicial ascendía a 2.066.688 euros, con cargo a la aplicación 04.02.261A02.7804J, distribuido en tres anualidades entre 2025 y 2027.

Para 2025 se reservaron 384.857 euros, mientras que en 2026 se consignaron 1.240.240 euros y en 2027 otros 441.591 euros. Tras la valoración de las solicitudes, la cuantía finalmente concedida alcanza casi dos millones de euros, con 313.227,31 euros en 2025, 1.240.240 euros en 2026 y 441.591 euros en 2027.

El reparto de los fondos se ha realizado siguiendo criterios territoriales y poblacionales, según recoge el texto del Bocyl. El 25 por ciento del presupuesto se destinó inicialmente a viviendas situadas en municipios del ámbito municipal 3º, definido en la normativa autonómica de precios máximos de vivienda. El resto se ha distribuido entre provincias según su peso poblacional.

La orden prevé, además, que los posibles sobrantes provinciales se reasignen a otras solicitudes, atendiendo exclusivamente al orden de valoración. Este sistema permite ajustar el reparto final a la demanda real y al cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en la convocatoria.

Las ayudas se conceden tras comprobar que los beneficiarios cumplen todos los requisitos fijados en las bases reguladoras aprobadas en octubre de 2022 y en la orden de convocatoria de 2024. La resolución se adopta previo informe de la Comisión de Valoración y a propuesta de la Dirección General de Vivienda.

Todas las provincias de Castilla y León cuentan con proyectos subvencionados, lo que, según destaca la propia resolución, "garantiza un equilibrio territorial" en la distribución de los fondos. Burgos, Valladolid y Soria concentran los mayores importes y el mayor número de viviendas beneficiadas.

En Burgos se destinan 516.300 euros para intervenir en 81 viviendas. Valladolid recibe 335.100 euros para 55 actuaciones y Soria suma 318.000 euros para mejorar la accesibilidad en 53 viviendas. Estas tres provincias concentran más de la mitad del presupuesto concedido.

Salamanca contará con 202.632 euros para 36 viviendas y León con 196.985 euros destinados a 29 actuaciones. Segovia alcanza los 170.366 euros para un total de 38 viviendas adaptadas, según el detalle incluido en la orden publicada en el BOCYL.

Zamora recibirá 102.000 euros para mejorar la accesibilidad en 17 viviendas. Ávila contará con 93.675 euros destinados a 33 actuaciones y Palencia cerrará el reparto con 60.000 euros para diez viviendas.

Desglose por comunidades

El importe más alto concedido a una comunidad de propietarios alcanza los 108.000 euros en esta convocatoria. Corresponde a una actuación colectiva de gran envergadura en una residencia de mayores de Soria, lo que sitúa este expediente como el de mayor cuantía de toda la convocatoria.

En el extremo contrario, el importe mínimo concedido es de 3.000 euros. Esta cuantía aparece en varias ayudas individuales para viviendas unifamiliares o actuaciones de menor alcance, ajustadas al límite mínimo previsto en las bases reguladoras.

Tomando como referencia el conjunto de la convocatoria, la media de ayuda por vivienda se sitúa en torno a los 5.670 euros, resultado de dividir los 1.995.058,31 euros concedidos entre las 352 viviendas beneficiadas.