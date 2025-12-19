Alerta por nevadas en ocho provincias de Castilla y León: alcanzarán los 10 centímetros por encima de los 900 metros

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Ser, ha activado la fase de alerta por nevadas del protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que pueden afectar a la red de carreteras del Estado. En concreto lo ha hecho en ocho de las nueve provincias de la Comunidad. Solo se salva Valladolid.

Se ha establecido la alerta en León, en concreto en la Cordillera Cantábrica, desde las 19:00 horas de este sábado, 20 de diciembre. Igual que en Zamora, concretamente en la zona de Sanabria.

La Delegación del Gobierno ha establecido la alerta para el 21 del mismo mes, desde las 00.00 horas en Burgos, concretamente en la Cordillera Cantábrica y la Ibérica, en Soria, en la Ibérica y el Sistema Central.

Y en el Sistema Central de Segovia, Ávila y Salamanca.

Desde la Delegación del Gobierno de Castilla y León se asegura que los acumulados de 10 centímetros de nieve se esperan por encima de los 900 metros.