Más gasto en Navidad en Castilla y León: 600 euros por persona, entre cenas, lotería y regalos

Los castellano y leoneses prevén destinar un presupuesto medio de 600,88 euros de cara a la campaña navideña de este año, lo que supone un incremento del 2,71% respecto al año anterior.

Según el informe difundido por la Unión de Consumidores de la Comunidad (UCE), este aumento se explica principalmente por el gasto en loterías, que se dispara un 18,5%, convirtiéndose en la partida con mayor crecimiento.

En cuanto a la distribución del presupuesto, la alimentación para las comidas y cenas navideñas continúa siendo la partida más significativa, con 183,89 euros (30,6%).

Le siguen la lotería, con 137,55 euros (22,89%), el ocio y la diversión, con 100 euros (16,64%), y los juguetes, con 66,66 euros (11,1%). Los regalos alcanzan los 65,55 euros (10,91%) y el apartado de otros gastos, que incluye telefonía o calefacción, suma 47,22 euros (7,86%).

El informe destaca que el gasto en juguetes es el único que baja, con un descenso del 13,77%, un dato que la UCE atribuye a los bajos índices de natalidad en la Comunidad.

Recomendaciones

Desde la UCE se aconseja comparar precios y planificar los gastos con antelación, elaborando una lista cerrada de compras para favorecer el ahorro. También recuerdan la importancia de conservar siempre los tickets de compra, necesarios para posibles reclamaciones.

En relación con los alimentos, recomiendan preparar únicamente lo que se vaya a consumir para evitar desperdicio, fomentando un consumo más responsable.

Para las compras online, subrayan la necesidad de verificar la seguridad de las páginas web y las garantías de devolución, así como usar tarjetas prepago o de crédito limitado para protegerse frente a ciberestafas.