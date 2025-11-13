Hacienda modifica la agenda de la Junta: adelanta al viernes por la tarde sus reuniones sobre presupuestos

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. M. Chacón ICAL

El Ministerio de Hacienda ha convocado para el próximo lunes, 17 de noviembre, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con las comunidades autónomas y esto ha provocado que la Junta tenga que cambiar su agenda.

Esta convocatoria ha obligado a la Junta de Castilla y León a modificar su agenda y adelantar al viernes por la tarde las reuniones previstas con los grupos parlamentarios, inicialmente programadas para el lunes de cara a negociar sobre los presupuestos autonómicos.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Una reunión en Madrid con el objetivo de avanzar en la presentación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. El encuentro se celebrará al mediodía, según la carta remitida por Hacienda a las autonomías.

“Ayer se produjo esta convocatoria desde la vicepresidenta, y por supuesto estaremos presentes, porque la voz de Castilla y León se tiene que escuchar”, explicó Fernández Carriedo.

“Esto nos exige un cambio de agenda. He hablado con los cinco portavoces y agradezco su comprensión. Queremos que haya tiempo suficiente para reunirnos con todos”, añadió.

El consejero detalló que las reuniones se celebrarán mañana viernes a partir de las 15:00 horas con el siguiente calendario: 15:00 h: Por Ávila, 16:00 h: Soria ¡Ya!, 17:00 h: Grupo Popular y 17:30 h: Unión del Pueblo Leonés (UPL).

En cuanto a Unidas Podemos, su portavoz Pablo Fernández tiene la agenda más ajustada y, aunque no se ha fijado una hora concreta, la Junta no descarta mantener una conversación telefónica con él.

“Con él tenemos pocas esperanzas de persuadir, pero queremos hablar con todos”, apuntó el portavoz.

De esta manera, la reunión con el grupo parlamentario socialista tendrá lugar en la mañana de este viernes mientras que con Vox será el sábado.

Fernández Carriedo subrayó el esfuerzo realizado para “cuadrar las agendas” y aseguró que el Gobierno autonómico mantiene su voluntad de diálogo.

“Siempre hemos querido escuchar a todos los grupos parlamentarios. No hemos excluido a nadie”, insistió.

Con Igea no

En esta ronda de contactos, la Junta ha convocado a los grupos y partidos con representación en las Cortes, pero no a Francisco Igea (ex de Ciudadanos, ahora en el Grupo Mixto) ni a Ana Rosa Hernando y Javier Teira, procuradores no adscritos tras abandonar Vox.

Tras la ronda de reuniones y el previsible registro de enmiendas a la totalidad, el martes 18 de noviembre se reunirán la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces para ordenar el debate del pleno previsto para el jueves 20 de noviembre, que será monográfico sobre los Presupuestos.

Finalmente, el portavoz de la Junta insistió en que está abierto a celebrar nuevas reuniones si fuerera necesario con posterioridad a la ronda prevista este viernes y sábado. “Yo estoy abierto”, dijo Fernández Carriedo, si bien este lunes se cierra el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad.

Reunión del lunes

Por su parte, la Junta de Castilla y León llevará un mensaje claro a la reunión del próximo lunes, 17 de noviembre, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF).

Su intención es que el Gobierno renuncie a la aplicación del denominado “cupo separatista” ahora que Junts ha dado por terminadas su relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De esa forma, demandará que se abra una “nueva etapa” una vez que el Ejecutivo central parece que se ha librado de las “ataduras” del partido de Carles Puigdemont.