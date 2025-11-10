La tasa de basuras podría haberse cobrado mal en varios municipios de Castilla y León: así puedes reclamar

FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una plataforma para que los vecinos de varios municipios de Castilla y León puedan reclamar a sus ayuntamientos la devolución de la tasa de residuos, conocida como tasa de basuras, que, según la asociación, se ha aplicado de “forma irregular”.

Los consumidores que quieran iniciar la reclamación solo tienen que entrar en la web FACUA.org/basurazo, donde encontrarán toda la información y los modelos de reclamación que pueden presentar ante su ayuntamiento.

De momento, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora son los municipios de Castilla y León donde FACUA ha detectado irregularidades.

Sin embargo, la organización está analizando las ordenanzas de otros ayuntamientos de la comunidad para determinar si también se ha cobrado de manera indebida.

La nueva tasa tiene su origen en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que traspone una directiva europea.

Esta norma obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a establecer una tasa que refleje el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos y que incentive el reciclaje: quien más ensucie, más paga.

Sin embargo, FACUA denuncia que muchos ayuntamientos se han limitado a subir la tasa sin cumplir los requisitos legales y ambientales. Entre ellos, justificar los costes reales, incluir mejoras en la gestión de residuos o prever bonificaciones para familias vulnerables.

Además, la asociación recuerda que los consumidores ya pagan en el precio de los productos una parte destinada al reciclaje, a través de los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor, por lo que el cobro de esta tasa sin ajuste adecuado podría implicar un doble pago.

Cómo reclamar

FACUA recomienda pagar la tasa y luego presentar el recurso de reposición, ya que este trámite no paraliza el pago. Los usuarios disponen de 30 días desde la notificación del cobro para presentar la reclamación, y la administración municipal tiene un mes para responder.

Los vecinos de municipios no incluidos todavía en la plataforma pueden ponerse en contacto con FACUA para que la asociación estudie si su ayuntamiento también ha aplicado la tasa de manera indebida y les facilite un modelo personalizado de recurso.