Mañueco: "Todos tranquilos, mi intención sigue siendo terminar esta legislatura"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado este martes la falta de diálogo con el PP por parte de Vox durante el último mes y medio, pero ha apelado a la calma y reafirmado su compromiso de completar la legislatura.

Durante la inauguración de la exposición Crónica gráfica. Un año de Diario de Ávila en imágenes, Mañueco destacó los avances en los presupuestos autonómicos y criticó la actitud del partido de Abascal.

“Pensaban que no íbamos a presentar los presupuestos y los presentamos; pensaban que no se aprobaría el techo de gasto y se aprobó; pensaban que la oposición presentaría una enmienda a la totalidad, y la oposición ha confirmado que no la presentarán. Desde hace mes y medio el grupo de Vox ha decido no sentarse a hablar con la Junta, pero todos tranquilos, mi intención es terminar la legislatura”, subrayó el presidente.

Oportunidades para Ávila

El presidente de la Junta de Castilla y León ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico para seguir creando oportunidades de futuro para esta provincia.

Con el objetivo de seguir atrayendo empresas al territorio y crear empleo, Fernández Mañueco ha anunciado que la Junta de Castilla y León va a prorrogar el Plan Industrial de Ávila y el Plan Industrial de Medina del Campo, que incluye Arévalo en su área de influencia.

Dentro de este ámbito, el Ejecutivo autonómico también ha aprobado la ampliación del Polígono de Vicolozano, que pasará a ser un enclave industrial verde, con suelo a precio asequible.

"Este es un ejemplo de la profunda transformación de Ávila, para la que el Gobierno autonómico ha aumentado de nuevo las inversiones más de un 6,5 % en los Presupuestos proyectados para 2025", explica la Junta.

Cabe destacar que en Ávila hay más personas trabajando este mes que en los últimos 16 años, especialmente empleo femenino, según ha puesto de relieve el presidente. Además, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que en esta provincia, al igual que en el resto de la Comunidad, se están prestando unos servicios públicos de calidad, como constatan diferentes informes y estudios independientes.

Además, según el Índice de Producción Industrial de octubre conocido hoy, Castilla y León lidera el crecimiento dentro de este ámbito en el conjunto de España en 2024.