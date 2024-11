El PP se abre a regular las incompatibilidades de los procuradores de las Cortes con dedicación exclusiva

El Grupo Popular ha mostrado su apoyo este jueves a la propuesta de reunión de la Comisión de Reglamento de las Cortes de Castilla y León para avanzar en una regulación de las incompatibilidades de los procuradores que perciben sueldo de la Cámara al tener dedicación exclusiva.

Una situación que ha generado un gran interés en la Comunidad después de conocerse que el anterior portavoz y ahora eurodiputado, Raúl de la Hoz, percibió una retribución de un bufete de abogados junto a la nómina parlamentaria.

El actual portavoz del grupo, Ricardo Gavilanes, preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha insistido que no hay un vació legal, ni es ilegal que De la Hoz compaginara el salario de un bufete con la retribución en régimen de dedicación exclusiva en las Cortes al no estar regulado en el Reglamento.

"Nosotros no tenemos inconveniente en avanzar" en esa regulación, ha afirmado, aunque no ha respondido a sí el caso de Raúl de la Hoz es ético, aunque no sea incompatible desde el plano reglamentario de la Cámara.

Tras entregar la documentación en el Parlamento Europeo, se conoció oficialmente que De la Hoz percibió 40.000 euros por trabajos, cuyo contenido no ha trascendido, en un bufete de abogado, a la vez que recibía una retribución por su dedicación exclusiva en las Cortes de casi 100.000 euros.