La propuesta de Mañueco para prevenir tragedias como la DANA: más coordinación y apostar por una transición justa

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este lunes "una reflexión profunda", tras la tragedia de la DANA en Valencia, que ha dejado más de 200 fallecidos hasta el momento, para impulsar "una ordenación" que permita afrontar con "más eficacia" la prevención y gestión de las catástrofes.

En concreto, Mañueco ha hecho hincapié en la necesidad de "reforzar el Estado" y "mejorar la coordinación entre administraciones" además de apostar por "políticas de desarrollo sostenible" y avanzar hacia "una transición justa". "Estamos ante una situación de cambio climático que no nos va a ayudar", ha advertido.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha condenado "tajantemente" la violencia contra Pedro Sánchez en Paiporta y ha asegurado que "no puede ser el cauce para expresar la rabia". Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo autonómico en un desayuno informativo organizado por La Razón en Madrid.

Reforzar el Estado

Mañueco ha insistido en su idea de que España se "refuerce" ante las catástrofes. "Es necesaria una reflexión profunda para lograr una ordenación que nos permita afrontar con más eficacia la prevención, la gestión y la recuperación tras las catástrofes", ha asegurado.

Además, ha abogado por "reducir las tensiones" y "dejar los colores políticos a un lado" para "actuar con lealtad, reforzar la coordinación y mejorar la planificación".

Mañueco ha considerado que, ante una situación de emergencia nacional quien tiene que estar al frente es el Gobierno de España, pero que "llegará el momento en el que hagamos esa reflexión con frialdad".

"Tenemos que salir de esta crisis reforzados como país pero pidiendo el refuerzo del Estado y tenemos que pedir reforzar las estructuras ante la gestión de catástrofes. Hay que buscar el entendimiento y en situaciones de catástrofes no debe haber confrontación política", ha insistido.

Transición justa

Mañueco ha vinculado la DANA a la "situación de cambio climático" y ha abogado por "apostar por políticas de desarrollo sostenible, creciendo en energías renovables, aumentando la masa forestal, mejorando la gestión de los residuos y la gestión y la eficacia del agua".

También, ha hecho hincapié en "seguir avanzando hacia una transición justa que permita impulsar producciones sostenibles, generando alternativas en todo el territorio". "Es importante dejar los colores políticos en la puerta para avanzar todos juntos", ha insistido, pidiendo "avanzar hacia un futuro más sostenible".

Mañueco también ha considerado "fundamental" insistir en el "fortalecimiento" del Estado social y democrático de derecho. "Así todos estaremos preparados ante las catástrofes", ha señalado,

Condena de la violencia

El presidente de la Junta se ha pronunciado también acerca de los altercados de este domingo en Paiporta y ha condenado "tajantemente" la violencia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No puede ser el cauce para expresar la rabia, la indignación, el cabreo, el dolor o la emoción que se está viviendo en Valencia. Lo condeno tajantemente. Todas las fuerzas políticas debemos condenar siempre la violencia contra todos", ha afirmado.

Solidaridad

Mañueco ha asegurado que las "enormes muestras de solidaridad de los españoles" le hace sentir "orgullo de formar parte de la sociedad española" y ha hecho hincapié en la necesidad de hacer "una reflexión muy profunda dejando los colores políticos a un lado".

"La naturaleza nos va a someter a muchas pruebas y tenemos que mejorar para que la respuesta sea mejor", ha insistido, asegurando que se pone "en la piel" de su "amigo", el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y que sabe "lo que está sufriendo".

"Tenemos que centrarnos en recuperar la normalidad cuanto antes y desde Castilla y León poner a disposición nuestra solidaridad", ha señalado.

Defensa del estado autonómico

Mañueco ha asegurado que la falta de coordinación "no es un problema el Estado de las autonomías" pero que en una situación de emergencia nacional como esta se requiere "la coordinación desde el primer momento entre todos".

"Hay que trabajar con firmeza para recuperar y ya habrá momento de analizar detenidamente que se tenía que haber hecho mejor y cómo se tenía que haber comportado una administración u otra. Tenemos que mejorar la coordinación y la eficacia de cara al futuro", ha afirmado.

Reunión con Sánchez

El presidente de la Junta ha informado, además, de que en la reunión que mantendrá con Sánchez, el próximo 22 de noviembre, le transmitirá que la financiación autonómica "es la máxima expresión de la solidaridad entre las comunidades autónomas" y que se tiene que hablar en "órganos multilaterales".

"En la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en otro sitio, no basta hablar en despachos sin transparencia, hay que hablar con luz y taquígrafos, es lo que he venido reiterando en mi Presidencia y es lo que defenderé siempre", ha insistido.

Apoyo en la reconstrucción

Mañueco ha reiterado su "pésame" por los fallecidos y la "solidaridad" de toda Castilla y León con las víctimas y los damnificados. "Todos los españoles sentimos esta catástrofe como propia y quiero incidir en que damos todo nuestro apoyo y la solidaridad de las personas a las que están en las zonas afectadas", ha añadido.

Además, ha asegurado que los reyes Don Felipe y Doña Letizia "han estado a la altura en estas circunstancias con un comportamiento ejemplar", tras su visita de ayer a Paiporta, y ha aplaudido "a los que están participando en las labores de rescate y de apoyo a los damnificados".

"Desde la Junta seguiremos enviando los medios necesarios hasta que se recupere la normalidad. Ofreceremos toda nuestra voluntad de socorro para las personas que sufren esas necesidades", ha señalado, asegurando que la labor del Gobierno autonómico "continuará en los trabajos de reconstrucción".

"Estaremos al lado de nuestros hermanos valencianos con lo que haga falta porque la solidaridad está en las raíces de nuestra sociedad", ha afirmado, asegurando que esa solidaridad le hace sentir "pleno orgullo de ser español".

"Es lo que sienta las grandes bases de cualquier sociedad y es la que inspira todas y cada una de las partes de la Constitución, que es nuestro marco de convivencia como nación y es lo que nos permite avanzar juntos ante las adversidades y afrontar juntos los retos que tenemos como Estado. Eso es España", ha insistido.