El PSOE pide la dimisión de Quiñones tras acusar al Gobierno de "engañar a los tribunales": "Es aberrante"

El PSOE de Castilla y León ha pedido este viernes la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de que acusase al Gobierno de "engañar a los tribunales" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula el plan cinegético 2019-2022.

Este jueves, Suárez-Quiñones recordaba que la sentencia "todavía no es firme" ya que "cabe recurso" y aseguraba que "no tiene eficacia porque son temporadas pasadas y no se caza desde 2021". "Los tribunales han sido engañados por el Gobierno de España", aseguraba el consejero.

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez, ha considerado "aberrante" esta declaración "por parte de un consejero, que a la vez es juez". "Es absolutamente inadimisble que un juez haga esta declaración y no presente inmediatamente su dimisión", ha afirmado.

A juicio del portavoz, el Gobierno de Mañueco "ha tocado fondo". "Es un Gobierno en franca debilidad pero además ha perdido el control sobre la realidad y el control sobre sí mismo", ha señalado, asegurando que Suárez-Quiñones, con sus declaraciones, está "quebrando el Estado de Derecho" y "poniendo en riesgo la seguridad jurídica".

Además, ha recordado que "su trayectoria le avala" y que "no es la primera vez". "La Justicia le ha requerido a que de una vez por todas cumpla con la ley en materia de calidad de aire y la Justicia europea le está requiriendo para que cumpla de una vez por todas con las leyes vigentes en materia de calidad de agua", ha señalado.

También ha hecho hincapié en que la Justicia "le está diciendo también que le ha anulado los planes de gestión de servicios y que lo que tiene que hacer de una vez por todas es acatar las sentencias y gestionar de una forma responsable lo que es el ámbito de sus competencias".

"La declaración del consejero Suárez-Quiñones es una declaración aberrante, poniendo en tela de juicio y en cuestión el Estado de Derecho y pone de manifiesto que el Gobierno de Mañueco es un Gobierno en franca debilidad y ha perdido el contacto con la realidad", ha zanjado Vázquez.