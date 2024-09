Las Zonas de Bajas Emisiones en Castilla y León: fechas por las que ya no podrás circular por las ciudades

Entre este 16 y 22 de septiembre, se viene celebrando la Semana Europea de la Movilidad. Fechas en las que los municipios aprovechan para concienciar y también para poner en práctica algunas medidas de movilidad. Una de ellas es la Zona de Bajas Emisiones, que comenzará a funcionar en algún caso a partir del 1 de enero de 2025.

Cabe destacar que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que afecta a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, es de obligatoria implantación para el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021. Sin embargo, en las últimas fechas ha surgido una nueva polémica tras anular el TSJ la de Madrid.

Algunas de las nueve capitales de provincia de Castilla y León y Ponferrada iniciarán a partir del próximo año la puesta en marcha de sus respectivas Zonas de Bajas Emisiones. Algo que afectará a la movilidad con vehículo privado por el centro de las ciudades, que quedará limitada salvo para algunos casos excepcionales.

De esta manera, aunque cada ayuntamiento implementa las sanciones según su criterio, las nueve provincias de Castilla y León y Ponferrada incluirán en el centro de sus ciudades la restricción del tráfico a un gran número de vehículos privados.

Este domingo, 22 de septiembre, varios municipios hacen una prueba de la aplicación de esta Zona de Bajas Emisiones, con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

Por ello, en EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León os traemos un resumen de las restricciones y sanciones que comenzarán a estar vigentes a partir del 1 de enero de 2025 en cada una de las nueve capitales de la Comunidad y Ponferrada.

Ávila

Ávila comenzará a notificar las multas en 2025. La criba de los coches que podrán acceder a la ZBE se basa en el criterio de las etiquetas de la DGT que establecen las mismas en función del grado de contaminación.

De esta manera, podrán acceder a la ZBE los coches que cuenten con etiqueta y no podrán hacerlo, salvo en un horario determinado, aquellos que no la tengan.

Podrán entrar en la ZBE los coches con etiqueta Cero, Eco, B o C. Aquellos que no dispongan de una de estas, podrán hacerlo entre las 20:00 y las 07:00 horas. De acceder al centro fuera de este horario, habrá que aparcar en la Plaza de Santa Teresa y siempre que no pasen más de 15 minutos.

También los que cuenten con una autorización como Persona con Movilidad Reducida, pero colocando la tarjeta en un lugar visible del vehículo.

Los empadronados dentro de la zona delimitada también podrán acceder previa petición en el Ayuntamiento, los taxis o VTC, los propietarios de negocios, autoescuelas o vehículos de reparto, entre otros.

Si quieres consultar el proyecto completo de la ZBE de Ávila, lo puedes hacer a través de este enlace.

Burgos

Está previsto que la ZBE de Burgos entre en vigor para enero de 2025. Esta afectará únicamente al centro histórico de la ciudad y se regirá por la normativa estatal.

El control de accesos se realizará mediante cámaras de vídeo y las sanciones estarán marcadas por lo reflejado a nivel estatal para las multas de incumplimiento de las ZBE.

Podrán acceder a la misma solo los vehículos con etiqueta Cero, Eco, C y B y aquellos que tengan la catalogación de históricos. Como en el anterior caso, existirán algunas excepciones.

Es el caso para aquellos vehículos y personas domiciliadas dentro de la ZBE o taxis. También podrán circular por la ZBE los vehículos de arrendamiento con conductor o los de uso compartido.

Para consultar toda la información al respecto de la ZBE de Burgos, se puede hacer a continuación a través de este enlace.

León y Ponferrada

León es uno de los casos que más esquivo es a implementar restricciones al tráfico generalizadas en su ZBE. El Gobierno municipal defiende que sus límites de contaminación están por debajo de lo marcado por la Unión Europea.

No obstante, en León se han colocado los pertinentes sistemas de control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones si fuese necesario restringir el tráfico.

De esta forma, aunque exista una ZBE en León, el Ayuntamiento no prevé restringir el tráfico salvo necesidad imperiosa por los niveles de contaminación. De esta manera, los sistemas instalados permitirán identificar a aquellos vehículos sin distintivo ambiental.

Crearán eso sí, en un principio, dos ZBE. Una que afectará al centro de la ciudad y otra al 28% de la superficie de esta. El objetivo es evitar de esta forma que se reduzca la contaminación en una zona para trasladarla a otra.

En Ponferrada será un sistema similar, con acceso abierto para todos los vehículos salvo en los momentos concretos donde se produzca contaminación por encima de los estándares.

Además, en su caso, no habrá multas hasta, mínimo, enero de 2027. Así lo han estipulado en su normativa el equipo de Gobierno municipal de este municipio de la comarca del Bierzo.

Ponferrada todavía se mantiene pendiente de aprobar su Ordenanza, después de que el Gobierno municipal se encontrase con el rechazo del pleno hace unos meses y haya presentado una nueva propuesta recientemente.

Palencia

La ciudad palentina aún está pendiente de llevar la Ordenanza que regule su ZBE al pleno para su aprobación. No obstante, se espera que sea en el pleno de octubre o noviembre cuando se le dé luz verde.

Una Ordenanza, además, que comprenderá una zona extensa, pero que será laxa con las limitaciones. Y es que desde el Ayuntamiento de Palencia se dejó avanzar que su idea es que haya pocas restricciones.

De esta manera, adelantaron que cualquier vecino del centro de la ciudad podrá circular libremente y teniendo la intención que cualquier empadronado en la capital también pueda hacerlo.

Para los vecinos de la provincia, las limitaciones se le eliminarían en el caso de acudir a un edificio público o en el caso de que vayan a aparcar en un aparcamiento.

A fin de cuentas, el objetivo es que la ZBE de Palencia fuera apta para el 95% de los palentinos. Por el momento, no hay fecha exacta en la que la ciudad palentina comience a aplicar la ZBE.

Salamanca

La ciudad charra ya se encuentra aplicando la ZBE, pero, sin embargo, las restricciones no se aplicarán hasta el año 2029. Se divide en dos partes.

Una de ellas es la Zona Monumental y la otra la Zona de Bajas Emisiones 2. La libre circulación de vehículos estará vigente hasta 2029 y desde el 1 de enero de ese año hasta el 31 de diciembre de 2033 se prohibirá la entrada a los vehículos con etiqueta A.

Con la salvedad, eso sí, de los residentes en la zona. Entre el 1 de enero de 2034 y el 31 de diciembre de 2038 se aplicará la limitación a los vehículos sin etiqueta o etiqueta B. Y desde el 1 de enero de 2039 solo podrán acceder los vehículos Cero o Eco.

Como en otros casos, las excepciones se hacen a los empadronados en la ZBE, los vehículos de movilidad reducida, uso compartido o servicios públicos esenciales. También para los propietarios de plaza de garaje dentro de la zona o los que vayan a acceder a aparcamientos públicos.

Segovia

En febrero de este año, Segovia aprobó en el pleno municipal su Ordenanza para regular la ZBE, que entrará en vigor el 1 enero de 2025.

Únicamente podrán acceder, circular y aparcar los vehículos con etiqueta Cero, Eco y C. Ahora bien, la ciudad del Acueducto aplicará excepciones temporales hasta el 1 de enero de 2026.

Será para el caso de los vehículos con etiqueta A, mientras que hasta 2030 podrán adherirse a estas excepciones los de etiqueta B, para los residentes empadronados, propietarios de garaje o turistas, entre otros.

Soria

La ciudad soriana es otra de las que se encuentra en proceso de crear su ZBE. De esta manera, su previsión es aplicarla a partir de 2026.

Pero su caso es llamativo, ya que por número de habitantes, inferior a los 50.000, no tiene la obligación de aplicarla. No obstante, el alcalde ya ha mostrado su compromiso para implantarla.

Todo ello sujeto a que se logró una partida de los fondos europeos para su puesta en marcha. No obstante, como el caso de otras ciudades, no aplicará restricciones al tráfico.

El objetivo es instalar el circuito de cámaras que vigilará el tráfico, sancionará o localizará vehículos por otras cuestiones y, más adelante, aplicar las restricciones si así se decide.

Ahora bien, esto no supondrá "grandes cambios" para los vecinos de Soria, tal y como reconoció el alcalde, Carlos Martínez, hace unos meses. Más allá de estos, pocos datos más hay sobre la ZBE que se implantará en la ciudad soriana.

Valladolid

Previsiblemente, este mes de septiembre Valladolid aprobará su ZBE. Lo hará después de importantes cambios con respecto al Gobierno municipal anterior, formado por PSOE-VTLP, ya que el formado por PP y Vox redujo bastante la zona de aplicación.

De esta forma, la ZBE solo abarcará un kilómetro cuadrado y comenzará a funcionar el 1 de enero de 2025. Ahora bien, durante los seis primeros meses tendrá un carácter informativo y no se comenzará a multar hasta mediados del próximo año.

Desde esa fecha, tendrán prohibido entrar en la zona aquellos vehículos sin distinción ambiental. Y será a partir del 1 de enero de 2026 cuando se le añadirá restricciones a aquellos con etiqueta B.

La prohibición se extenderá a los que lleven etiqueta C a partir del 1 de enero de 2030. Habrá exenciones para los vehículos que tengan plaza de garaje o los propietarios que tengan ingresos anuales por debajo de 1.3 veces el IPREM anual.

También podrán tener accesos temporales los vehículos con destino a talleres dentro de la ZBE, aparcamientos privados de clientela de alojamientos turísticos, hospitales, citas médicas, veterinarios o aparcamientos abiertos al público, entre otros.

Zamora

Es una de las ciudades con menos información al respecto. Además, la delimitación de la ZBE se reduce únicamente a unas pocas calles que comprende el cuadrado entre Santa Clara, avenida de Portugal, San Pablo y el Mercado de Abastos.

La estrategia del Ayuntamiento de Zamora ha pasado por transformar varias de las calles del centro en plataforma única. Es decir, se han eliminado los aparcamientos, pero pueden ser utilizadas de momento para acceder a otros lugares.

No obstante, no existen fechas exactas para la restricción de vehículos y aplicación de multas en caso de incumplimiento. Cabe resaltar que gran parte de la zona del casco antiguo de Zamora es peatonal con acceso exclusivo para residentes.