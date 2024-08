CCOO denuncia a la Junta ante la Inspección de Trabajo por no reconocer que la inhalación de humo supone "riesgo cancerígeno" para los bomberos

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este martes a la Junta de Castilla y León ante la Inspección de Trabajo por no reconocer que la inhalación de humo supone "riesgo cancerígeno" para los bomberos. En concreto, el sindicato ha acusado a la Junta de "denegar a los trabajadores de incendios" la aplicación de la Ley de Riesgos Laborales al no reconocer "los riesgos cancerígenos" que tienen los bomberos forestales al apagar un incendio por la inhalación de humo y el contacto con la piel, e incluso la ingesta, del hollín.

Así lo han asegurado este martes la responsable de Salud Laboral de CCOO en Castilla y León, Raquel Martín, el coordinador del sector autonómico del sindicato, Juan Carlos Hernández, y el técnico de CCOO en la Comunidad, José Ramón Jiménez, que ha criticado la "argumentación falaz" de la Junta para no aplicar la ley. "Dice que la extinción de incendios es una emergencia de protección civil, lo que es inaceptable", ha asegurado Jiménez, señalando que "parece que la Junta quiere que los bomberos estén en los incendios sin respirar el humo ni mancharse de hollín", agentes cancerígenos que, según el sindicato, los bomberos forestales inhalan "todo el rato".

También ha hecho hincapié CCOO en que esas sustancias "se quedan en los equipos y los trabajadores de incendios forestales la tienen pegada a la ropa y a la piel", motivo por el que la Asociación Internacional de Investigación del Cáncer ha elevado la profesión de bombero forestal al nivel 1 de riesgo, "el mismo que la gente que trabaja con amianto". "Hay una clara evidencia científica de que los trabajadores de incendios forestales están expuestos al riesgo de cáncer", ha afirmado Raquel Martín.

José Ramón Jiménez, técnico de CCOO CyL, Juan Carlos Hernández, el coordinador del sector autonómico de CCOO CyL y Raquel Martín, responsable de Salud Laboral de CCOO CyL,informan sobre la ley de Prevención de Riesgos Laborales para el operativo de incendios forestales Rubén Cacho ICAL

La dirigente sindical ha lamentado que, al no estar reconocido el riesgo de exposición a los cancerígenos, la Junta "no evalúa ni va a poner los medios para prevenir y proteger a los trabajadores" y ha exigido al Ejecutivo dirigido por Alfonso Fernández Mañueco "voluntad política" para aplicar medidas con las que evitar que "se sigan exponiendo". Además, ha criticado que, como estos trabajadores están "fuera de la ley de prevención" para agentes cancerígenos, la Junta está "dando ejemplo" a las empresas que participan con personal en la extinción de incendios. "Si la Junta no cumple, difícilmente lo va a hacer la empresa", ha señalado.

EPI contaminados

CCOO ha denunciado también que la Consejería de Medio Ambiente obligue a los trabajadores a que lleven puestos los equipos de protección individual (EPI) "incluso cuando no están en los incendios", incrementando la exposición a los agentes contaminantes del humo y el hollín y "poniendo en peligro su salud". Y ha pedido a la Consejería la instalación de lavadoras en los propios centros para que los EPI se puedan lavar "después de cada incendio, y no solo con los dos o tres lavados que tiene la Junta contratados cada temporada".

Además, ha anunciado que esta cuestión será también llevada por CCOO ante la Inspección de Trabajo, ya que esta dice que los EPI "solo se deben mantener puestos cuando van a un incendio y cuando trabajan para apagarlo", y el hecho de llevarlos toda la jornada e, incluso, tener que lavarlos en casa, "aumenta el riesgo no solo de los trabajadores sino de todo el colectivo familiar".