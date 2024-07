Unas elecciones en Francia decisivas para Europa: esta es la postura de los políticos de Castilla y León

Este domingo, 7 de junio, los ciudadanos franceses acudirán a las urnas en unas elecciones legislativas decisivas para Europa. El país galo podría vivir una situación inaudita hasta el momento si, como muchas encuestas, la Agrupación Nacional (RN), dirigida por Marine Le Pen, logra una mayoría suficiente y Francia tiene por vez primera un primer ministro de la formación nacionalpopulista, el presidente del partido, Jordan Bardella, de tan solo 29 años. Bardella, con todo, se vería obligado a cohabitar con el presidente del país, Emmanuel Macron, hasta las elecciones presidenciales previstas para 2027, pero influiría decisivamente en las políticas gubernamentales.

Los 577 miembros de la Asamblea Nacional son elegidos por cinco años por un sistema de balotaje en circunscripciones uninominales. El candidato que recibe una mayoría absoluta de votos válidos y un voto total superior al 25% del electorado registrado se elige en la primera ronda. Si ningún candidato llega a ese umbral, se celebra una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más destacados en cualquier circunscripción junto con cualquier otro candidato que haya recibido más del 12,5% de los votos. El candidato que recibe la mayor cantidad de votos en la segunda vuelta es elegido.

Macron anunció el adelanto electoral de las legislativas el pasado 9 de junio, tras su estrepitosa derrota contra RN en las elecciones europeas –en las que el partido de Le Pen arrasó, fue primera fuerza y dobló en votos y escaños a Besoin d'Europe, la coalición del presidente para esos comicios–, para tratar de adelantarse a los acontecimientos, presentarse contra el muro de contención frente a la "ultraderecha" y tratar de salvar los muebles, para encarar con estabilidad los tres últimos años de su mandato, pero la jugada no le salió como esperaba.

En la primera vuelta de las legislativas, celebrada el pasado 30 de junio, RN venció con holgura, logrando el 33% de los votos, seguida del Nuevo Frente Popular (NFP) –coalición entre el Partido Socialista, Francia Insumisa, el Partido Comunista Francés y Los Ecologistas, entre otros–, que obtuvo el 28%, mientras que Renacimiento, el partido de Macron, quedó relegado a la tercera plaza con poco más del 21% de los sufragios. Unos resultados que han obligado a más de 200 candidatos de la coalición de NFP y Renacimiento, que quedaron terceros, a retirarse y pedir el voto para el segundo para impedir la mayoría absoluta de la formación de Le Pen.

Las elecciones gozan de una gran importancia no solo para Francia, sino para el conjunto de Europa. Si Bardella llega a ser primer ministro, la postura del país en cuestiones tan relevantes como el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa –ya que Le Pen aboga por impedir el envío de tropas al país eslavo–, la política migratoria –RN apuesta por eliminar el derecho de nacionalidad a quienes nazcan en territorio francés, entre otras medidas– o las normas climáticas de Bruselas, que apuesta por relajar, entre otras, podría verse alterada.

El Ejecutivo galo, uno de los más cercanos a la línea oficial de Bruselas bajo el Gobierno de Macron, giraría previsiblemente a posiciones más cercanas a las del bloque nacionalpopulista europeo dirigido por el presidente húngaro, Viktor Orbán, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con lo que ello supondría para la estabilidad de la Unión Europea. Unas elecciones decisivas que también han generado reacciones en la política de Castilla y León, donde cada partido y cada dirigente político se inclina a uno de los bandos en liza en el país galo.

Mañueco, defensa de Macron e incógnita entre RN y NFP

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tiene en la formación Los Republicanos su referente en Francia, un partido con el que el PP comparte grupo europeo en el Partido Popular Europeo. Las relaciones entre ambas formaciones han sido siempre muy fluidas pero el partido de la derecha tradicional gaullista ha sufrido un duro varapalo en la primera vuelta de las legislativas y será prácticamente irrelevante en la segunda.

La formación, presidida por Éric Ciotti, fue la cuarta fuerza política en votos el 30 de junio, con tan solo un 6,57% de los sufragios, y jugará un papel secundario este domingo ya que tan solo el primero más votado en cada circunscripción es elegido diputado en esta segunda vuelta. Ante esta situación, la formación de derechas no ha dado instrucciones de voto a sus seguidores y ha dejado libertad para que sus votantes se decanten por RN, Renacimiento o el NFP, según sus preferencias. "Donde no estamos presentes en la segunda vuelta, considerando que los electores son libres en su elección, no damos instrucciones nacionales y dejamos que los franceses se expresen en conciencia", han señalado.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se ha puesto en contacto con el presidente de la Junta, que ha optado por no realizar declaraciones al respecto. Con todo, ateniéndonos a sus publicaciones en redes sociales con ocasión de las elecciones presidenciales de 2022, el jefe del Ejecutivo autonómico celebró de manera entusiasta la victoria de Macron, asegurando que su triunfo representaba "la moderación y el diálogo" así como "la defensa y el valor de la Unión Europea". "Castilla y León seguirá estrechando lazos comerciales, económicos y culturales con Francia", señalaba en una publicación en la cuenta de la red social X.

Es previsible, pues, que ante el declive de su partido referente en Francia, Los Republicanos, Mañueco opte por apoyar al actual presidente francés, aunque queda la duda de cual sería su preferencia en el caso de que en una circunscripción se disputasen el primer puesto la formación de Le Pen, referente de su socio de Gobierno en Castilla y León, Vox, y el Nuevo Frente Popular.

Tudanca, por el cordón sanitario contra la "extrema derecha"

El Partido Socialista, que forma parte del Nuevo Frente Popular, es el homólogo francés del PSOE. Ambas formaciones comparten partido europeo, el Partido Socialista Europeo (PES), y también grupo en la Eurocámara, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), por lo que la preferencia del secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, por la coalición de izquierdas es más que evidente.

El NFP logró un buen resultado en la primera vuelta de las legislativas, con un 28,14%, a cinco puntos del partido de Le Pen, terminó en primera posición en 157 circunscripciones y pasó a la segunda vuelta en 446 de 577. Por otro lado, Renacimiento, el partido de Macron, ha quedado primero en 69 circunscripciones y participará en 319 en la segunda vuelta. Ante esta situación, ambas formaciones han retirado a sus candidatos allí donde han quedado terceros y han pedido apoyar al otro para frenar a Le Pen.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha tratado de recabar la opinión de Luis Tudanca pero el líder del PSCyL ha preferido no hacer declaraciones. Con todo, el dirigente socialista, previsiblemente, apoyará ese cordón sanitario ante la formación de Le Pen, apoyando a su coalición referente, el NFP, allí donde tengan opciones, y a Renacimiento en las circunscripciones donde estén por delante. El dirigente socialista autonómico ha mostrado su cercanía con el actual presidente y calificó como "gran noticia" la victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales de 2022.

"Francia apuesta por frenar a la extrema derecha, por los derechos y las libertades, por Europa. Ese es el camino. El auge del populismo requiere del compromiso de todos los demócratas", aseguraba en una publicación en su cuenta de la red social X. Además, un mes antes, en plena campaña electoral, cargó contra Vox por apoyar a Le Pen asegurando que esta "proponía limitar las importaciones de los productos agrarios españoles".

Gallardo, firme aliado de Le Pen

Vox es el principal aliado de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen en Francia. A pesar de que forman parte de dos grupos parlamentarios europeos diferentes –Vox se encuentra en los Conservadores y Reformistas Europeos y RN en Identidad y Democracia–, y de algunas diferencias a nivel económico o en política internacional, ambos partidos coinciden en su lucha contra la inmigración masiva, en la defensa de la soberanía de las naciones frente a Bruselas y en su oposición a las normas climáticas, entre otros aspectos.

Buena prueba de esta sintonía fue la presencia de la líder de RN en el acto VIVA 24 el pasado 19 de mayo –junto con otros líderes del nacionalpopulismo europeo e internacional como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el presidente de Argentina, Javier Milei– y el líder de Vox, Santiago Abascal, y Le Pen aseguraron que continuarían "trabajando juntos para defender a las personas y la libertad de las naciones". Tras los resultados de la primera vuelta, con la victoria de RN, Abascal aseguró que se trataba del triunfo "de la esperanza, la libertad y la seguridad para los franceses". "Los patriotas europeos continúan creciendo", afirmó el líder de Vox en una publicación en la red social X.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que "la realidad siempre se acaba imponiendo". "En Francia, después de muchas décadas de degradación, se ha abierto la ventana a la esperanza. Al viento fresco que viene a devolver la seguridad a los franceses", ha afirmado.

El dirigente de Vox en la Comunidad ha señalado que "no hay derecho a que los franceses se sientan extranjeros en su propio país, a que las mujeres caminen con miedo por la calle y a que muchas jóvenes no se atrevan a salir solas de casa si no llevan un spray de pimienta en el bolso". "Francia tiene derecho a recuperar su tranquilidad y a defender su identidad", ha insistido, en declaraciones a este medio.

Gallardo ha reconocido que "si ganan los patriotas", en referencia al partido de Le Pen, "la solución no va a ser fácil, ni inmediata" y ha recordado que "se llega muy tarde". "Pero más vale tarde que nunca. Ojalá en España no dejemos que la situación social llegue a los niveles de Francia", ha zanjado. Un claro apoyo a Le Pen que el vicepresidente de la Junta ya mostró tras conocerse los resultados del pasado domingo. "Primer aniversario de boda, esperanza en Francia y victoria de España. Gran día, ¡Buenas noches!", publicó en su cuenta personal de la red social X.

Igea alerta del auge de "la intolerancia y el populismo"

El actual procurador del Grupo Mixto Francisco Igea formó parte de las filas de Ciudadanos entre 2016 y 2023, periodo en el que fue diputado en el Congreso de los Diputados (2016-2019) y, posteriormente, vicepresidente de la Junta (2019-2021) para acabar como procurador de la formación liberal desde las elecciones de febrero de 2022 hasta su expulsión del partido, en septiembre del año pasado. Igea fue un destacado dirigente, pues, del principal partido hermano de la formación de Emmanuel Macron en España, con quien Ciudadanos compartía grupo europeo, Renew Europe, hasta su debacle en las pasadas europeas, en las que perdió toda su representación.

En la primera vuelta de las legislativas, el partido del presidente francés, Renacimiento, sufrió un duro varapalo y pasó de ser la primera fuerza a la tercera, con tan solo el 21,27%, quedado primero en 69 circunscripciones y teniendo la posibilidad de participar en 319 en la segunda vuelta. En las restantes, Macron ha llegado a un acuerdo con el Nuevo Frente Popular para apoyar a sus candidatos, con el objetivo de frenar a Le Pen, una postura apoyada por Igea, que además forma parte de la nueva formación de izquierda centralista Izquierda Española desde principios de este año.

El nuevo partido, promovido por el joven abogado Guillermo del Valle, se ha mostrado crítico con la deriva islamoizquierdista de Francia Insumisa o el Partido Comunista Francés, y ha denunciado el "blanqueamiento del integrismo en nombre de la diversidad", aunque ha considerado prioritario "parar" a RN, apoyando, pues, el cordón sanitario frente a los de Le Pen. Izquierda Española mantiene relaciones en Francia con la Izquierda Republicana y Socialista, una escisión del PS de orientación republicana y laica.

El procurador Francisco Igea ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que, tras los resultados de las legislativas en el país galo, Europa "vuelve a ver agitarse a sus peores fantasmas". "La intolerancia, el populismo y el nacionalismo. Es la consecuencia de años de polarización y simplificación del mensaje político", ha señalado. Igea ha denunciado que los resultados, con la victoria de RN, son reflejo de "una sociedad dominada por el miedo y no por la esperanza".

"Tenemos mucho que aprender en Castilla y León y en España y tenemos poco tiempo. Las noticias se miden en clicks. Cuanto más odio más clicks. Caminamos hacía un futuro incierto y nadie parece saber reaccionar", ha zanjado el procurador del Grupo Mixto en sus declaraciones a este medio.

Fernández, a favor de un cordón "democrático" frente a Le Pen

Podemos ha mantenido desde su creación, en 2014, unas excelentes relaciones primero con el Frente de Izquierda –coalición conformada por el Partido Comunista Francés y el Frente de Izquierda, que estuvo en funcionamiento desde 2008 hasta 2016– y, posteriormente, con Francia Insumisa, que directamente se inspiró en la coalición Unidos Podemos para su creación, ambas formaciones dirigidas por Jean-Luc Mélenchon.

La formación dirigida en España por Ione Belarra comparte grupo europeo con Francia Insumisa, el grupo La Izquierda en el Parlamento Europeo-GUE/NGL, del que también formaba Izquierda Unida, hasta la pérdida de su representación europea el pasado 9 de junio, y la número uno de Sumar, Estrella Galán. Precisamente, desde la creación de la plataforma política de Yolanda Díaz se ha producido un acercamiento entre Mélenchon y la vicepresidenta primera del Gobierno y un alejamiento entre el líder izquierdista francés y Podemos.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha tratado de ponerse en contacto con el procurador de Podemos en las Cortes autonómicas, Pablo Fernández, pero este ha optado por no realizar declaraciones. Con todo, es previsible que el procurador de la formación morada en las Cortes apoye las candidaturas del NFP, del que forma parte Francia Insumisa, en la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas y que conceda también su apoyo al cordón sanitario acordado entre Macron y Mélenchon para cerrar el paso a la Agrupación Nacional de Le Pen.

En abril de 2022, en plena campaña de las elecciones presidenciales y coincidiendo con la conformación del Gobierno de coalición entre PP y Vox en la Comunidad, Fernández comparó la situación de Francia con la de Castilla y León. "Todas las fuerzas demócratas en Francia aíslan a la ultraderecha con un cordón democrático. Hoy el PP de Feijóo mete a Vox en el Gobierno de Castilla y León", señalaba en una publicación en su personal de la red social X.

Además, en octubre de 2023 denunció que la Consejería de Cultura, dirigida por Gonzalo Santonja, de Vox, patrocinase un curso del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), fundado por Marion Maréchal Le Pen, sobrina de Marine Le Pen. Una oposición total, por tanto, por parte del procurador de Podemos a RN y a la posibilidad de que Francia pueda contar con un primer ministro de esta formación tras los comicios de este domingo. Unas elecciones legislativas decisivas que marcarán el futuro de Francia y de Europa.