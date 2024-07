UGT y CCOO irán a los tribunales por el "desalojo ilegal" del Serla y acusan a la CEOE de "alentar el conflicto"

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) han anunciado este martes que irán a los tribunales por el "desalojo ilegal" del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), acordado este lunes en una reunión del Patronato de la Fundación, y han acusado a la CEOE de "alentar el conflicto" por haberse abstenido en la votación. Ambos sindicatos han recordado que los estatutos del Servicio establecen la necesidad de que exista "unanimidad" para cambiar de domicilio social y han cargado contra la Junta por tratar de "destruir" el Serla.

"Lo pondremos en manos de los servicios jurídicos de ambas organizaciones y acabará en los tribunales. Hay un fraude de ley y es una ilegalidad más", ha señalado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Fraile, que ha señalado que será la "quinta demanda" en este sentido. Fraile ha asegurado que se tomaron decisiones "muy graves" y ha acusado a Vox, que gestiona la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Mariano Veganzones, de tratar de "acabar con el Serla" a través de "un acoso y derribo que de manera premeditada y continuada viene realizando a la entidad desde hace más de dos años".

El dirigente sindical ha recordado que el departamento de Veganzones pretendió "que no hubiera presupuestos" para el Serla para tener la excusa de "liquidar y extinguir la Fundación" y que tuvieron que dar marcha atrás y dar u"na aportación económica insuficiente y condicionada" que ha llevado a que "no se haya podido pagar el local porque estaba condicionada a excluir los gastos derivados del pago del alquiler". "No pagan a los conciliadores y medidadores de los conflictos individuales en Valladolid y solo pagan a un mediador de los conflictos colectivos", ha insistido.

Fraile ha considerado que se trata de una decisión "unilateral y autoritaria como nos tiene acostumbrados la Consejería de Empleo". "Es un escándalo de Consejería, hoy hemos conocido que se va por motivos personales el enésimo gerente del Ecyl, no aguanta nadie en esta Consejería y eso es un problema porque se dejan de prestar los servicios públicos con la calidad y la rapidez con la que se tienen que prestar", ha añadido.

UGT y CCOO denuncian un "fraude de ley" amparado en un requerimiento del juzgado

El secretario de Acción Sindical de CCOO ha explicado que la Consejería se ampara en un requerimiento del Juzgado de Instrucción número 9 de Valladolid, que ha concedido un plazo hasta el próximo 26 de septiembre para pagar el alquiler del local, "para no pagar lo que se debe". "No esperan al desahucio, deciden desalojar unilateralmente la sede del Serla y, sin ningún tipo de planificación de como afecta esto a los trabajadores y empresas de la Comunidad", ha lamentado.

Fraile ha asegurado que "lo que no pudieron hacer por una vía lo hacen por esta" y ha insistido en que se trata de un "fraude de ley". "No es legal lo que hacen, los estatutos del Serla establecen la unanimidad para cambiar de domicilio social", ha afirmado, asegurando que lo que hubiese procedido es "pagar la deuda que se debe a la arrendadora para evitar el desahucio y buscar un local que reúna los requisitos exigibles para que el Serla pueda llevar a cabo sus funciones".

Y ha recordado que el local alternativo ofrecido por la Junta, el de la Oficina Territorial de Empleo, "no reúne los requisitos" para ofrecer el Servicio. "El Serla utiliza hasta cinco salas diarias, más de 20.000 personas están usando la sede y la sede que ofrecen el único objetivo es reventar al Serla desde el punto de vista funcional porque solo cuenta con una sala y otra compartida con la Oficina Territorial de Trabajo cuando no la utilice", ha señalado.

Fraile ha asegurado que es "una decisión más encaminada a destruir al Serla" y que "acabará en los tribunales". "Es un desalojo de manera precipitada sin conocer como afecta a los trabajadores, si se va a poder hacer el traslado en ese periodo de tiempo, no sabemos si es en 10 días, es un escándalo y una irresponsabilidad", ha afirmado. Y ha cargado contra la Consejería por acusar al director de que "no ha hecho el traslado al local que ofrecieron y de no haber resuelto el contrato". "Esto es falso, fango y embarramiento, el director no puede decidir rescindir el contrato ni si se traslada de sede, es una decisión de la Fundación en el Patronato y no estaba tomada", ha aclarado.

El dirigente sindical ha insistido en que es "una muestra del acoso y el hostigamiento al que está siendo sometido el director del Serla". "La Consejería y la Junta siguen instalados en la ilegalidad, es una decisión ilegal, lo hacen como si fuera legal amparándose en un requerimiento del juzgado pero no es legal porque no cumplen con la previsión de los Estatutos de que para cambiar de sede social debe hacerse con unanimidad del Patronato", ha afirmado. Además, ha cargado contra la CEOE por abstenerse cuando "en su momento votó a favor de cambiarse a un local que no reunía los requisito".

Santa Eufemia: "CEOE ha alentado a que no haya paz social"

El secretario de Acción Sindical de UGT, Raúl Santa Eufemia, ha denunciado que la CEOE ha ido "en contra del Diálogo Social" con sus dos abstenciones y ha hecho hincapié en que el juez "hace unas semanas dijo que había que pagar el alquiler a la arrendataria" y que "hasta el 8 de julio la asesoría jurídica de la Junta tiene que responder al juez si se paga asumiendo la deuda, si se hace un silencio administrativo o sino el 26 de septiembre llegaría un cerrajero y nos echaría". "Ayer lo que hacen la CEOE y la Junta es decir: nosotros nos salimos ya. La señora Teresa Cetulio ha alentado a que no haya paz social y ha prestado la llave al conflicto", ha denunciado, haciendo referencia a la secretaria general de CEOE Castilla y León.

Santa Eufemia se ha dirigido al "100% de empresas" de la Comunidad para anunciarles que "el conflicto está servido". "Ayer la CEOE ha dicho: señores empresarios ya no hay posibilidad de sacar el conflicto de la empresa cuando está produciéndose, el conflicto está en la empresa ya", ha insistido.

Además, ha hecho hincapié en que "ayer se estaban dando citas a los individuales para el 12 de julio, por lo tanto, en el día de hoy, las citas que se den no sé que vamos a hacer con ellas". "Pero si fuésemos solo a los colectivos, hay 78 expedientes activos, unos 21.000 trabajadores y unas 420 empresas, y solo en Valladolid cinco expedientes, 900 trabajadores y cinco empresas. Dicen que se abarata el Servicio pero mienten y lo saben. Ayer la decisión era abonar lo que se debía y Mañueco y Carriedo están aceptando estos giros", ha añadido.

El dirigente de UGT ha señalado, además, que la patronal de Castilla y León es "mucho más débil" y un "animal doméstico" de PP y Vox. "Que nos saquen la incertidumbre de cuando se va a desalojar, el conflicto individual y colectivo se va a marcar dentro de las empresas, y UGT y CCOO trataremos de mantener el Serla como ha sido en las últimas décadas en Castilla y León", ha zanjado.