El PSOECyL responde a Pollán tras la batalla: no ha "incumplido" ninguna norma al colocar la pancarta LGTBI en su espacio de las Cortes

Era este jueves, 27 de junio, cuando el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, enviaba un requerimiento al PSOE para que procediera “sin dilación” a la retirada de la bandera arcoíris del lateral de la sede del Parlamento Autonómico, en las ventanas de parte de las dependencias de la Cámara que están asignadas al Grupo Parlamentario Socialista y acusaba al líder del PSOECyL, Luis Tudanca, de caer en la “infantilización” haciendo “política de espectáculo”.

Una bandera, símbolo del colectivo LGTBIQ, que era colgada en la mañana de ese jueves por los socialistas en la fachada de sus despachos ubicados en la cuarta planta de la sede de las Cortes.

El Grupo Socialista en las Cortes ha defendido, a través de una carta difundida en la mañana de este sábado, 29 de junio, y recogida por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que “no ha incumplido ninguna norma” ni “ha invadido espacios comunes de las Cortes de Castilla y León” al “desplegar pancartas en las ventanas de la fachada a la que dan sus despachos en la sede parlamentaria con motivo del Día del Orgullo que se celebró el viernes y retiró ayer.

En la misiva, y como respuesta a la amenaza de Pollán, argumentan que “no han colocado banderas en espacios comunes” y citan a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la que se dispone que “la mera utilización de los colores arcoíris y su colocación en el balcón municipal, no vulnera la ley”.

Apuntan que estas pancartas “no pueden ser comparables con banderas oficiales” pese a “la insistencia del presidente de las Cortes de Castilla y León”. Añaden que el fundamento jurídico dice, sobre la colocación de una pancarta con los colores del arcoíris: “A la vista de ello, la Sala no puede, como hace la sentencia apelada, equiparar una pancarta a una bandera”.

Los socialistas subrayan que en el requerimiento del presidente de las Cortes de Castilla y León no se alude a “infracción de norma alguna” ya que “no se ha producido” y que simplemente esgrime, a modo de argumentado, “insultos poco dignos de la institución a la que representa”.

Añaden que la colocación de la pancarta citada no viola ley alguna y apunta que tampoco lo hicieron las sucesivas proyecciones en la fachada de las Cortes de Castilla y León de símbolos y eslóganes con diversos motivos, ni la proyección en su fachada de banderas oficiales de otros países, pese a que para “el actual presidente de las Cortes de Castilla y León, según asevera en su requerimiento cualquier otra bandera, distinta de la de Castilla y León, o de la de España, sobra, cualquiera”.

Respecto de la acusación de Pollán de invadir espacio público con estas pancartas, han recordado que se han colocado en dependencias del Grupo Parlamentario Socialista, no en espacios comunes y que, en cualquier caso, lo que “se está realizando es un ejercicio legal de libertad de expresión” por parte de los procuradores y procuradoras socialistas que, en ningún caso, “puede ser objeto de coacción y, menos aún, ser tildado de falta de madurez o fruto de victimismo tal y como manifiesta el presidente de la Cámara”.

Es por todo ello, por no incumplir ninguna norma, dado que colocaron “pancartas” y no “banderas” en sus espacios no en los comunes, por lo que trasladó al presidente que no se retirarían hasta que finalizaría el Día Internacional del Orgullo LGTBI, lo que hizo ayer por la tarde, informaron fuentes del grupo.